Smartphone nuovo? Da Unieuro potete approfittare del codice sconto PayPal

Samsung Galaxy XCover 4s è un nuovo Smartphone rugged in arrivo a luglio a 299 euro : Samsung ha annunciato il suo nuovo smartphone rugged Galaxy XCover 4s, arriverà in Italia a luglio al prezzo di 299,99 euro. L'articolo Samsung Galaxy XCover 4s è un nuovo smartphone rugged in arrivo a luglio a 299 euro proviene da TuttoAndroid.

BeiTaAd : scoperto nuovo adware in 238 app Android che rendeva lo Smartphone inutilizzabile : Android è il sistema operativo mobile più diffuso a livello mondiale, presente su oltre 2 miliardi di dispositivi, e anche per questo obiettivo interessante per malware e minacce informatiche che cercano di sfruttarne le vulnerabilità per generare profitto. Purtroppo in questi anni la piattaforma mobile di Google ha più volte mostrato qualche vulnerabilità di troppo, che ha portato alla pubblicazione sul Play Store di applicazioni ...

Moto Z4 : Motorola ci ritenta con un nuovo Smartphone modulare : (Foto: Motorola) Motorola Moto Z4 è ufficiale come nuovo smartphone di medio range del brand americano di proprietà di Lenovo. Prendendo come base il ben noto Moto Z3, anche il nuovo dispositivo è compatibile con i moduli Moto Mods che ne espandono le funzionalità. Il design vede la presenza di un notch molto discreto nella parte superiore e uno schermo di generose dimensioni, scopriamo tutte le caratteristiche tecniche del nuovo terminale in ...

Nuovo elettrodomestico - nuovo Smartphone : Samsung regala Galaxy A40 fino al 26 giugno : Samsung regala Galaxy A40 con la nuova promozione Samsung Members: per avere lo smartphone sarà sufficiente acquistare uno degli elettrodomestici aderenti all'iniziativa. Ecco i dettagli e il regolamento. L'articolo nuovo elettrodomestico, nuovo smartphone: Samsung regala Galaxy A40 fino al 26 giugno proviene da TuttoAndroid.

Carrefour vi tenta con il nuovo volantino di maggio : sconti fino al 40% anche su Smartphone : Carrefour vi tenta con il nuovo volantino di maggio: sconti fino al 40% anche su diversi smartphone Android, tra cui Huawei P20 Lite e HONOR View 10 Lite L'articolo Carrefour vi tenta con il nuovo volantino di maggio: sconti fino al 40% anche su smartphone proviene da TuttoAndroid.

WonderOS si prepara a portare il gaming su Smartphone a un nuovo livello : Wonder ha pubblicato un sito Web ufficiale dedicato a WonderOS, ossia una piattaforma studiata per esaltare le potenzialità gaming di uno smartphone L'articolo WonderOS si prepara a portare il gaming su smartphone a un nuovo livello proviene da TuttoAndroid.

In Italia il Realme 3 Pro - un nuovo ed interessante Smartphone Android : In queste ore avete molto sentito parlare del Realme 3 Pro? Comprensibile, trattandosi di un device molto interessato, e che è stato annunciato anche per l'Italia. Ci sembra giusto ampliare gli orizzonti ed accogliere il nuovo che avanza, specie quando si tratta di un prodotto così promettente. Il terminale è targato BBK Electronics, il gruppo che include OPPO, Vivo e OnePlus. Il Realme 3 Pro comprende uno schermo IPS da 6.3 pollici con ...

Sta per arrivare un nuovo gioco per Smartphone dei Pokémon : Fonte: pokemon.com Per la gioia di tutti i fan sfegatati dei protagonisti della serie dei Pokémon, è finalmente disponibile un nuovo videogioco per dispositivi Android e iOS che ci condurrà in isole sconosciute abitate da nuovi protagonisti e ci metterà faccia a faccia con nuovi superboss da sconfiggere. Si chiama Pokémon Rumble Rush e a ufficializzare il rilascio del nuovo titolo negli store digitali è un comunicato stampa pubblicato ...

Smartphone - ecco il nuovo Huawei P Smart Z : Huawei P Smart Z 2019Huawei P Smart Z 2019Huawei P Smart Z 2019Huawei P Smart Z 2019Tecnologia e intrattenimento. Un connubio che ben si condensa nel nuovo Smartphone Huawei P Smart Z, l’ultimo arrivato della casa cinese, che punta tutto su un design innovativo e contenuti tecnologici all’avanguardia. A partire dallo schermo, completamente senza fori, notch o slider che permettono un perfetto effetto full screen. Grazie al display Full HD ...

Nuovo codice della strada approvato/ Stretta sugli Smartphone e sull'alcol : Nuovo codice della strada, Stretta sull'utilizzo degli smartphone alla guida, e sulla conduzione di un veicolo con tasso alcolemico

2 milioni di Redmi Note 7 venduti in India non fermano l’azienda cinese - che preannuncia un nuovo Smartphone : Redmi India celebra i 2 milioni di Redmi Note 7 e 7 Pro venduti e coglie l'occasione per annunciare un nuovo smartphone Redmi con fotocamera da 48 megapixel. L'articolo 2 milioni di Redmi Note 7 venduti in India non fermano l’azienda cinese, che preannuncia un nuovo smartphone proviene da TuttoAndroid.

Ufficiale Huawei Y9 Prime 2019 - nuovo Smartphone con fotocamera a scomparsa : Huawei Y9 Prime 2019 è nuovo modello dotato di fotocamera frontale a scomparsa, così come Huawei P Smart Z. Ecco le sue feature L'articolo Ufficiale Huawei Y9 Prime 2019, nuovo smartphone con fotocamera a scomparsa proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3a è il nuovo Smartphone da comprare a meno di 400 euro? : Al giorno d'oggi ci si aspetta molto da un Google Pixel: una fotocamera premium con cui scattare foto splendide, uno strumento che ci aiuti nelle attività di tutti i giorni e una batteria capace di durare a lungo. Il tutto senza spendere una fortuna. Per questo Google ha deciso di affiancare ai propri smartphone top di gamma un'alternativa “low cost” che costi la metà rispetto ad un Pixel tradizionale. Così sono nati i nuovi Google Pixel 3a e 3a ...

Google rilancia sull'intelligenza artificiale. E arriva un nuovo Smartphone Pixel low cost : Alla conferenza per gli sviluppatori I/O in California, Big G svela le novità per Assistant, già su un miliardo di dispositivi. E punta sull'evoluzione dei dispositivi connessi e della realtà aumentata