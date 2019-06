Oroscopo del giorno di Branko | previsioni dal 12 giugno in poi

L'Oroscopo dell'amore per i single - 13 giugno : Gemelli socievole - Vergine superficiale : Continua il transito di una Luna in Bilancia che regala emozioni nuove anche all'Acquario, ai Gemelli, Sagittario e Leone. Le previsioni astrali di giovedì sono ricche di opportunità, tutte da cogliere al volo nelL'oroscopo dell'amore per i single seguente. Le previsioni astrali segno per segno Ariete: il fascino non vi manca di certo con Venere in congiunzione a Sole nel cielo astrologico dei Gemelli. Ma avvertirete una certa chiusura ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 13 giugno : Cancro dubbioso - Sagittario innamorato : I transiti planetari nelle previsioni astrali di giovedì rendono le sensazioni impulsive e alcuni imprevisti complicano ancora di più la situazione amorosa di ciascun segno zodiacale. Di seguito L'oroscopo dell'amore di coppia. L'oroscopo dell'amore di giovedì Ariete: alcuni intoppi rischiano di compromettere il rapporto di coppia e una Luna in opposizione di certo non vi aiuta. Attenzione a non dare troppo peso ad alcuni pettegolezzi che sono ...

L'Oroscopo del 13 giugno - previsioni da Bilancia a Pesci : Luna 'sposa' Scorpione : L'oroscopo del 13 giugno prepara interessanti novità sul prossimo giovedì in arrivo: curiosi di sapere cosa regaleranno le stelle a metà della settimana? Certo che si, però, prima di andare dritti al punto evidenziando i segni in giornata fortunata, d'obbligo svelare un transito abbastanza interessante. Parliamo certamente dell'ingresso di una magnifica Luna in Scorpione, sicuramente in grado di catalizzare le attenzioni di chi ama l'Astrologia ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 12 giugno : Ariete dubbioso - Acquario romantico : I transiti planetari approfonditi nelle previsioni astrali di mercoledì sfidano i segni zodiacali a progredire, superando alcuni dubbi e paure recondite. Di seguito L'oroscopo dell'amore di coppia segno per segno. L'oroscopo di mercoledì dall'Ariete alla Vergine Ariete: la Luna complica la vostra situazione amorosa, tanto che in coppia avvertirete dubbi, temendo che il partner non vi sia fedele. Attenzione che alcuni intralci eccessivi ...

L'Oroscopo dell'amore per i single - 12 giugno : Bilancia felice - Cancro carismatico : L'oroscopo dell'amore per i single spinge ciascun segno zodiacale ad osare, attuando una rinascita amorosa benefica per i sentimenti. Di seguito le previsioni astrologiche di mercoledì. L'oroscopo dell'amore Ariete: siete troppo lunatici per via dell'opposizione dell'astro d'argento che si fa sentire da voi Ariete. I vostri rapporti interpersonali sono tesi forse per via di alcune difficoltà lavorative che vi opprimono. Cercate di non far ...

Oroscopo del giorno : previsioni Paolo Fox di oggi - 11 giugno 2019 : Oroscopo oggi di Paolo Fox, martedì 11 giugno: le previsioni astrologiche del giorno Come ogni mattina anche oggi, 11 giugno, le previsioni del giorno dell’Oroscopo di Paolo Fox che riportiamo in questo articolo sono tratte da DiPiùTv (esattamente dal numero uscito la settimana scorsa), dal quale riprendiamo, appunto, lo zodiaco di oggi, dalle previsioni astrali che sul settimanale l’astrologo ha reso note per tutti i giorni compresi ...

Oroscopo del 14 giugno : Scorpione innamorato - Ariete pensieroso : Venerdì 14 giugno 2019 troviamo la Luna transitare nel segno dello Scorpione ed il Sole assieme a Venere nel segno dei Gemelli. Mercurio, Marte ed il Nodo Lunare stazioneranno in Cancro mentre Plutone e Saturno rimarranno stabili in Capricorno. Giove continuerà il suo moto in Sagittario come Nettuno nel segno dei Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Pensieri per l'Ariete Ariete: pensierosi. Qualche asperità ...

L'Oroscopo dell'amore per i single - 11 giugno : Ariete timoroso - Pesci sensibile : I transiti planetari spingono i segni zodiacali all'azione, utilizzando previsioni astrali approfondite e studiate nei minimi particolari. Di seguito L'oroscopo dell'amore per i single di martedì. L'oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine Ariete: Venere e Sole dal domicilio dei Gemelli smorzano una vostra insicurezza amorosa, incitandovi ad avere maggiore fiducia in voi stessi e a non avere paura di innamorarvi nuovamente. E' il momento di ...

Oroscopo dell'11 giugno : sereno il Leone - per Scorpione occasioni lavorative : La seconda settimana di giugno ha appena avuto inizio, la giornata di domani si rivelerà vantaggiosa per il Leone, che potrà fare affidamento sul favore dei pianeti, quali Venere e Giove, e anche per lo Scorpione, per il quale ci saranno delle novità. Il Cancro, invece, pur approfittando degli influssi di Plutone che lo rendono grintoso e ambizioso dovrà ragionare bene sui prossimi passi da compiere. Ecco di seguito l'Oroscopo di martedì 11 ...

Paolo Fox - Oroscopo dell’11 giugno : le previsioni di domani : oroscopo dell’11 giugno di Paolo Fox: le previsioni di domani Prosegue la settimana di giugno per i primi quattro segni dello zodiaco analizzati da Paolo Fox e il suo oroscopo di domani, 11 giugno. ARIETE: avranno a che fare con un piccolo contrattempo con una persona che conoscono molto bene. Non devono arrabbiarsi perché è un anno part-time. L’amore procede meglio rispetto al lavoro. TORO: in ambito lavorativo continua la serie ...

L'Oroscopo del giorno 12 giugno - congetture sugli ultimi sei segni : 'vola' il Capricorno : L'oroscopo del giorno mercoledì 12 giugno 2019 è arrivato a destinazione, pronto per essere messo 'sottosopra' dai lettori appassionati di segni zodiacali e buona astrologia applicata alla quotidianità. Target di oggi, l'imminente mercoledì di metà settimana, come sempre osservata con l'occhio critico di chi, come noi, studia il lento cammino degli astri in quel mare sconfinato chiamato universo. In primo piano l'amore con il lavoro e un pizzico ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 11 giugno : Gemelli allegro - Sagittario romantico : L'oroscopo dell'amore di coppia di martedì segnala una rinascita per ciascun segno zodiacale grazie ai passaggi planetari favorevoli. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno. L'oroscopo dell'amore di martedì Ariete: più disponibili e comprensivi nei confronti del partner, sarete apprezzati di sicuro per la vostra estrema sensibilità. I transiti planetari vi invitano a non avere paura di manifestare le vostre debolezze nella ...

Oroscopo Paolo Fox del giorno e settimanale : previsioni 10 giugno : Paolo Fox, Oroscopo di oggi (lunedì 10 giugno) e della settimana: le previsioni zodiacali Secondo lunedì, quello odierno, senza Paolo Fox in tv, poiché I Fatti Vostri e Mezzogiorno in Famiglia si sono fermati per l’estate. Per scoprire, quindi, qualcosina relativa al suo Oroscopo di oggi, lunedì 10 giugno 2019, e di tutta la settimana, sfogliamo le pagine del numero speciale di DiPiù “Stellare” di giugno, uscito in edicola di ...

Oroscopo del 13 giugno : Scorpione galante - Sagittario euforico : Giovedì 13 giugno 2019 la Luna si troverà sui gradi dello Scorpione, mentre Plutone e Saturno saranno in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario, come Urano nel segno del Toro e Nettuno in Pesci. Marte, il Nodo Lunare e Mercurio stazioneranno in Cancro e Venere con Sole saranno in Gemelli. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Cancro passionale Ariete: gelosi. Le dissonanze planetarie saranno improntate in ambito ...