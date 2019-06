Laura Pausini | “scopri il suo metodo per diventare magra” | la cantante denuncia | “è tutto

L’immagine di Laura Pausini negli annunci pubblicitari delle diete : “Mi virgolettano frasi che non ho mai detto” : Gocce dimagranti e diete varie pubblicizzate sui social con l'immagine di Laura Pausini. La cantante ne parla oggi e spiega di non essere in alcun modo coinvolta nelle suddette sponsorizzazioni e di non aver autorizzato nessuno a sfruttare la sua immagine per simili messaggi pubblicitari. In passato ha seguito delle diete e a chi intende iniziarne una consiglia innanzitutto il controllo medico. Tuttavia nella lunga serie di messaggi ...

“Non fate diete senza controllo medico” : Laura Pausini lancia un appello dopo essere caduta ‘vittima’ di una truffa : Le diete fatte con ‘pozioni miracolose’ o ‘polverine magiche’ che si trasformano in beveroni sono ormai all’ordine del giorno e vengono pubblicizzate soprattutto online. Spesso, però, si rivelano delle vere e proprie truffe, o comunque diete inutili se non dannose, messe a punto nei confronti di ignari consumatori. La verità, quando si parla di alimentazione e nutrizione è solo una: per seguire una qualsiasi dieta ...

Buon compleanno Pippo! Laura Pausini crolla al ricordo de La solitudine : La cantante italiana più conosciuta al mond protagonista di un momento di gran commozione in tv, al ricordo del suo debutto avvenuto sul palco del Teatro Ariston a Sanremo 1993.--Laura Pausini è tra gli artisti che hanno voluto celebrare pubblicamente il compleanno di Pippo Baudo, ricorso lo scorso 7 giugno, quando cioé il conduttore storico e volto della Rai ha compiuto 83 anni. Per festeggiare il sessantennale di carriera televisiva e ...

Seat Music Awards - diretta prima serata : Laura Pausini e Biagio Antonacci : [live_placement] Cambiano i main sponsor, non cambia la formula: tornano su Rai 1 i premi dedicati ai 'campioni' di vendita della discografia italiana e nel 2019 prendono il nome di Seat Music Awards. Ad ospitarli sempre l'Arena di Verona così come a condurli ci sono ancora Carlo Conti e Vanessa Incontrada. La prima delle due serate va in onda questa sera, mercoledì 5 giugno, dalle 20.30, e la seguiremo live su TvBlog. La seconda è in ...

Tutti gli ospiti di Ballata per Genova su Rai1 - da Laura Pausini a The Kolors : come ottenere i biglietti : Gli ospiti di Ballata per Genova sono pronti a salire sul palco di Piazzale Kennedy. L'evento organizzato a Genova e per Genova sarà un nuovo modo per reagire alla tragedia del crollo del Ponte Morandi, a distanza di 10 mesi da quel terribile 14 agosto. Tra i tanti artisti a partecipare alla serata che sarà trasmessa su Rai1, anche Laura Pausini e Biagio Antonacci, oltre a Gino Paoli con Danilo Rea, Cristiano De Andrè, Raf, Umberto Tozzi, ...

Laura Pausini : "Mahmood continua così - questo è solo l'inizio!" - : Riccardo Palleschi Laura Pausini ha manifestato tutta la sua felicità e ammirazione su Instagram per il secondo posto dell'Italia all'Eurovision Song Contest 2019 conquistato da Mahmood Laura Pausini è una delle artiste italiane più note e premiate a livello internazionale. Ma, certamente, non poteva essere insensibile al grande risultato ottenuto da Mahmood all'Eurovision Song Contest 2019 svoltosi a Tel Aviv, in Israele. Il ...