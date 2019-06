La caccia alle particelle cosmiche

Giappone : riprende la caccia alle balene con finalità commerciali : Dopo l’abbandono della Commissione internazionale (IWC) deciso lo scorso dicembre dal governo, Il Giappone riprenderà la caccia alle balene a fini commerciali il primo luglio, dalla regione dell’Hokkaido. Ad anticiparlo è l’agenzia Kyodo che cita fonti locali di pescatori nella cittadina di Kushiro, l’isola più a nord dell’arcipelago. Il governo di Tokyo aveva dovuto interrompere la caccia delle balene per scopi ...

Ginnastica ritmica - European Games 2019 : le convocate dell’Italia. Farfalle a caccia di gloria : L’Italia della Ginnastica ritmica si presenterà con grandi ambizioni agli European Games 2019, competizione multisportiva che si disputerà a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. Le Farfalle andranno a caccia del podio dopo aver brillato in Coppa del Mondo, le azzurre vogliono fare la differenza sia nel concorso generale (prova olimpica) che nelle varie specialità col sogno di riscattare l’opaca prestazione di quattro anni fa ...

Caso Palamara - anche Gianluigi Morlini e Paolo Criscuoli si autosospendono : "È caccia alle streghe" : Il Caso Palamara miete altre vittime. anche Gianluigi Morlini di Unicost e Paolo Criscuoli di Magistratura indipendente si sono autosospesi. Il primo è il presidente della V commissione che decide gli incarichi direttivi, il secondo è componente della I e VI commissione. Entrambi erano presenti agli

Steve Norman degli Spandau Ballet accusa la band di aver cacciato Ross William Wild - Tony Hadley potrebbe tornare? : Steve Norman degli Spandau Ballet non ci sta, e in un lungo post pubblicato sui suoi canali social indica i suoi compagni di viaggio come i responsabili dell'allontanamento di Ross William Wild. Quest'ultimo, infatti, è entrato nella formazione nel 2017 dopo che Tony Hadley aveva lasciato la band per dedicarsi alla sua carriera solista. Negli scorsi giorni la band di Through the barricades aveva annunciato l'uscita di scena di Ross William ...

Ginnastica artistica - Laura Morì a caccia del podio alle Universiadi di Napoli : “non vedo l’ora di iniziare” : L’atleta azzurra ha voglia di esibirsi per provare a strappare una medaglia alle Universiadi in programma a Napoli Due argenti in Coppa del mondo tra Baku e Doha e ora la sfida: il podio a Napoli 2019. Lara Morì è l’asso nella manica della nazionale italiana femminile di Ginnastica artistica che sarà in gara all’Universiade, con le competizioni che si svolgeranno al PalaVesuvio di Napoli dal 3 al 7 luglio. Tre ori vinti ...

Zidane-Bale - è caos Real! Il gallese forzato alla panchina : “vogliono cacciarmi? Datemi 17 milioni o resto e gioco a golf” : Gareth Bale tenuto forzatamente in panchina da Zidane: il gallese sbotta e apre al suo addio, per una modica cifra di 17 milioni di ‘buonuscita’ Il finale di stagione in casa Real Madrid è un caos, così come il resto dell’annata dei Blancos a dirla tutta. Sfumata la Champions subito dopo i gironi, terzo posto in campionato e due cambi di allenatori in corsa, hanno portato diversi malumori in casa dei madrileni. Zinedine Zidane, tornato ...

Probabili formazioni 37^ giornata : Barzagli-Allegri - addio allo Stadium. Empoli a caccia di punti salvezza : Probabili formazioni 37 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 37^ giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Udinese e SPAL. Friulani praticamente obbligati alla vittoria per tenere vive le speranze salvezza. Ferraresi ormai salvi. Genoa-Cagliari sarà un altro match ricco di grande adrenalina. Grifone chiamato al successo per tenere distante […] L'articolo Probabili formazioni 37^ giornata: Barzagli-Allegri, ...

La Juventus ha cacciato Allegri : Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020. Lo ha annunciato la società con una nota sul sito. L'allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, hanno vconvocato una conferenza stampa per sabato 18 maggio, alle 14 nella sala conferenze dell'Allianz Stadium.

Joao Mario cacciato da Spalletti/ Inter - allontanato dall'allenamento perché pigro : Joao Mario cacciato da Spalletti: il centrocampista dell'Inter allontanato dall'allenamento perché pigro, per ora però non è fuori dai convocati.

Ginnastica ritmica - Europei 2019 : Agiurgiuculese e Baldassarri per fare sognare l’Italia - caccia alle medaglie : Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese sognano in grande in vista degli Europei 2019 di Ginnastica ritmica che andranno in scena a Baku (Azerbaijan) dal 16 al 19 maggio. Le azzurre hanno tutte le carte in regola per essere protagoniste durante la rassegna continentale dove verranno messe in palio esclusivamente le medaglie delle finali di specialità, le nostre individualiste di punta sono riuscite a salire sul podio agli ultimi Mondiali ...

I ‘wanted poster’ dei protagonisti de La Casa di Carta 3 - caccia alla banda e alle complici innamorate : La Casa di Carta 3 riparte dalla caccia alla banda di rapinatori della Zecca spagnola e dalle loro complici. Al debutto della nuova stagione, voluta da Netflix dopo il successo virale e certamente inatteso che ne ha fatto una moda mondiale in meno di un anno, La Casa de Papel 3 racconterà la latitanza dei ladri ormai milionari ma anche le operazioni di ricerca per catturarli. Simulando dei classici "wanted poster" da film western o d'azione, ...

Allegri mercoledì va da Agnelli e chiederà 9 milioni a stagione (più tre acquisti). L’obiettivo è farsi cacciare : Non sono due eserciti contrapposti. Da una parte c’è un esercito, che è la Società, che ha soldi, risorse, potere decisionale. Dall’altra un uomo solo, Max Allegri, che sa di campo, e abbastanza di vita. Ne sa a tal punto che mercoledì, giorno scelto per l’incontro con Andrea Agnelli, ha deciso di giocare una partita completamente diversa e rovesciata rispetto alla narrazione di queste ore. Stampatevi nella mente la sua dichiarazione alla fine ...

A caccia dei “ricordi” lasciati dalle onde gravitazionali : (foto: Nasa/Tod Strohmayer, Gsfc/Dana Berry, Chandra X-Ray Observatory) Sono talmente tanto sfuggenti che siamo riusciti a misurarle per la prima volta solamente nel 2016. Eppure le onde gravitazionali, le increspature dello spazio-tempo già descritte da Albert Einstein nella teoria della relatività generale, lascerebbero dietro di sé molti “ricordi” che potrebbero testimoniare il loro passaggio. A riferirlo oggi è un team di ricerca ...