Angi tra Innovazione e sicurezza | conferenza presso l’Ordine degli Avvocati di Roma 

Avetrana - tutto il paese si mobilita per dare da mAngiare ai 70 migranti sbarcati all'alba : Alcuni ristoranti hanno offerto un pasto caldo e un negozio di casalinghi ha provveduto a fornire piatti, bicchieri e posate. Anche i cittadini mobilitati per garantire la prima assistenza

Amici - la madre di Giordana Angi : "Aveva 16 anni - accadde qualcosa di grave". Il dramma che la ha stravolta : Si chiariscono un po' di cose sul passato di Giordana Angi, la protagonista di Amici di Maria De Filippi, il talent che ha concluso la sua stagione di immenso successo su Canale 5. A parlare è stata la madre di Giordana, fari puntati sul rapporto della figlia col padre, che si è complicato quando lu

Giordana Angi - grande traguardo dopo Amici : “Siete pazzi!” : Giordana dopo Amici: un successo travolgente che lascia senza parole Giordana Angi vola altissimo dopo Amici 2019! Ha cominciato a segnare già il suo primo successo: i biglietti per il suo tour stanno andando a ruba. Non si sarebbe aspetta nulla del genere: su Instagram, infatti, ha manifestato tutta la sua sorpresa scrivendo un messaggio […] L'articolo Giordana Angi, grande traguardo dopo Amici: “Siete pazzi!” proviene da ...

Amici - pace tra Rudy Zerbi e Giordana Angi? Forse no : sotto a questa foto... un dubbio atroce : Cala il sipario su Amici, il programma di Maria De Filippi campione di share su Canale 5, e torna il sereno tra Giordana Angi e Rudy Zerbi. Allieva e professore, infatti, sono tornati ad abbracciarsi. Insomma si sono riappacificati. Una pace social: Zerbi, per dimostrare Forse di non avere nulla con

Europee il fallimento di Di Maio. La Lega si mAngia il M5S - mai una destra così forte come oggi : Un risultato incredibile che vede la Lega mangiarsi letteralmente il M5S, il principale colpevole del tracollo 5 stelle è Di Maio Era ampiamente previsto da tempo: le elezioni Europee hanno certificato alcuni importanti punti politici a distanza di un anno dai risultati delle Politiche. La sintesi è semplice: la Lega ha mangiato il Movimento 5stelle e si sono invertiti … Continue reading Europee il fallimento di Di Maio. La Lega si mangia ...

L’Argentina non vuole Icardi - Mascherano : “Ha mAngiato alla nostra tavola e lo ha negato” : Sicuramente è il momento meno felice della carriera di Mauro Icardi. Se le cose all’Inter vanno così così, con la nazionale la situazione non è affatto delle migliori. Non convocato dal Ct Scaloni per la Copa America, l’attaccante argentino si concentrerà solo sul club e sulla conquista della qualificazione in Champions. Frecciate, però, arrivano dai suoi compagni all’Albiceleste. Il centrocampista Mascherano, infatti, ...

Angi incontra l’arte e l’innovazione a Venezia : Successo di pubblico e di contenuti per la manifestazione a Palazzo Sandi promossa dall’ANGI – Associazione Nazionale...

Ambra Angiolini e Valentina Allegri spariscono da Instagram : c’entra Max? : Ambra Angiolini e Valentina Allegri, black out social: l’addio di Massimiliano Allegri dalla Juve Ambra Angiolini e Valentina Allegri cancellano il loro profilo su Instagram. Il tutto accade prima dell’importante annuncio che riguarda Massimiliano Allegri. Ebbene, dopo cinque anni passati insieme alla Juventus, l’allenatore di calcio dice ufficialmente addio alla società bianconera. Un addio il […] L'articolo Ambra ...

Immigrati - il presidente Istat BlAngiardo gela la sinistra : "In questo momento - è un fenomeno destabilizzante" : L'immigrazione in questa fase storica, sociale ed economica dell'Italia può essere destabilizzante. A sostenerlo non è Matteo Salvini, il fautore della linea "porti chiusi", ma Carlo Blangiardo, stimato professore di Demografia all'Università Milano-Bicocca e soprattutto dallo scorso 4 febbraio pres

Angi. Daniele Lacitignola entra nel Comitato Scientifico : Daniele Lacitignola entra nel Comitato Scientifico dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Il nuovo ingresso amplia ulteriormente la compagine del Comitato Scientifico già composta da diversi membri d’élite della classe dirigente e della società civile italiana ed europea Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, prima organizzazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo dell’innovazione, si arricchisce di un nuovo ...

“Sono della sede centrale” : e per un anno lo studente mAngia gratis da KFC ingannando tutti : Un giovane di 27 anni sudafricano per circa un anno si è presentato in diversi fast food della catena Kentucky Fried Chicken (KFC) e lì, dicendo di essere stato mandato dalla sede centrale per controllare la qualità del pollo fritto, ha sempre mangiato gratis. E alla fine è stato arrestato. “Ma è un eroe”, commentano sui social.

Le ha strappato la pelle! Blogger cerca di mAngiare un polpo vivo ... ha fatto male : Si è messa di fronte alla videocamera, ha preso con le mani un polpo vivo e ha provato a mangiarlo. Ma il video pensato dalla Blogger cinese non è andato secondo i piani: la piovra, infatti, si è ribellata e ha attaccato la ragazza, strappandole via la pelle del viso con le ventose. Il tutto, peraltro, è andato in onda in live streaming: il polipo si è ribellato, cercando di respingere la "brutta fine"; con i tentacoli si è incollato al volto ...

Giordana Angi canta Tiziano Ferro ma per Rudy Zerbi vale zero - Emma Marrone la difende : video in La differenza tra me e te : Giordana Angi canta Tiziano Ferro nel corso della puntata del serale di Amici di Maria De Filippi in onda su Canale 5 sabato 11 maggio. La cantante - che viaggia speditamente verso la vittoria dell'edizione - ha dovuto fare i conti con un ostico Rudy Zerbi, docente di canto che ha valutato la sua performance con uno zero. Giordana Angi canta Tiziano Ferro, proponendo al pubblico una nuova versione del suo successo La differenza tra me e te, ...

La verità - vi spiego - sull’amore : trama - cast e curiosità della commedia con Ambra Angiolini : Al posto delle nuove puntate della serie L’Aquila – Grande speranze, spostate su Rai3, va in onda su Rai1 martedì 7 maggio dalle 21.25 il film del 2017 La verità, vi spiego, sull’amore, ultimo film diretto dal compianto Max Croci. La verità, vi spiego, sull’amore: trailer La verità, vi spiego, sull’amore: trama La vita di Dora è finita sottosopra quando il compagno Davide l’ha lasciata dopo sette anni di ...