Forte maltempo in Francia | violenti temporali con grandine di 5cm e raffiche a 140km h

Maltempo Germania : Forte pioggia sull’aeroporto di FrancoForte - disagi : Tempo pazzo in Germania: mentre a Berlino la colonnina di mercurio tocca i 35 gradi, a Francoforte è stato l’aeroporto è stato aperto e chiuso ad intermittenza per una vera e propria tempesta di vento, pioggia e grandine che ha divelto alberi e che rende complicati gli atterraggi ed i decolli dallo scalo internazionale tedesco. Anche il traffico ferroviario nella zona di Francoforte registra notevoli ritardi e difficoltà. L'articolo ...

Lecce - Forte maltempo su tutto il Salento : pioggia e grandinate - pesanti danni ai raccolti : Il mese di giugno è cominciato davvero in maniera anomala al Sud Italia, specialmente nel Salento, dove ormai da giorni gli abitanti stanno facendo i conti con una forte ondata di maltempo, che purtroppo ha messo a rischio anche i raccolti agricoli. L'ultima follia del tempo si è avuta questo pomeriggio, domenica 2 giugno, quando all'improvviso una violenta grandinata ha colpito i comuni della zona centro - meridionale della provincia di Lecce. ...

Allerta Meteo - Forte maltempo sull’Italia : avviso estremo della Protezione Civile - è allarme Rosso! : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione di origine nord-atlantica, presente sul Mediterraneo centrale, determinerà una intensificazione del maltempo sulle regioni settentrionali dell’Italia, con piogge e temporali diffusi, specialmente in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Allerta meteo : Forte maltempo domani sull'Italia - previsioni e criticita' nel bollettino della Protezione Civile : Nella giornata di domani avremo condizioni di instabilità diffusa sull'Italia con piogge e temporali anche di forte intensità. I fenomeni potranno risultare localmente violenti sulle regioni...

Meteo - Forte maltempo per il ciclone maghrebino : violento temporale a Perugia - disagi e incidenti [VIDEO] : Ore di maltempo estremo in Italia per il ciclone posizionato tra Sicilia e Sardegna. Nella notte, forti piogge hanno interessato la Sardegna. In questo momento, invece, violenti temporali si stanno abbattendo sul Centro Italia, soprattutto tra Umbria e Toscana. Particolarmente critica la situazione a Perugia, dove un forte temporale ha allagato la città, creando tantissimi disagi e alcuni incidenti. La circolazione è stata ampiamente ostacolata ...

Allerta Meteo Veneto : Forte maltempo in arrivo : Una nuova intensa fase di maltempo attende il Veneto, con il suo culmine tra martedi’ 27 e mercoledi’ 28, quando sono previste frequenti precipitazioni con rovesci e locali temporali. Sono attesi quantitativi complessivi anche abbondanti specie su Prealpi e pianura dove non si escludono fenomeni localmente intensi (forti rovesci anche persistenti, locali grandinate), con rinforzo dei venti da nord-est tra la sera di martedi’ e ...

Yemen : ondata di Forte maltempo a Sana’a [GALLERY] : ondata di forte maltempo e strade come fiumi a Sana’a. Piogge torrenziali hanno colpito la capitale dello Yemen. L'articolo Yemen: ondata di forte maltempo a Sana’a [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia : vento Forte blocca diversi collegamenti marittimi : La bassa pressione in azione sull'Italia sta portando intensi venti dai quadranti meridionali al Sud e sull'area del medio-basso Tirreno. Disagi vengono registrati ai trasporti marittimi della...

Maltempo e vento Forte : fermi i collegamenti con le Isole Eolie : fermi i collegamenti con le Isole Eolie a causa delle forti raffiche di vento: stop ai traghetti questa mattina, mentre sono rimasti fermi i traghetti nel pomeriggio. Il vento ha causato anche danni alle coltivazioni. L'articolo Maltempo e vento forte: fermi i collegamenti con le Isole Eolie sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo - Forte maltempo nel weekend : ciclone tra Sardegna e Sicilia - violenti temporali da Nord a Sud [MAPPE] : Meteo – Scatta una nuova allerta per il maltempo che colpirà tutt’Italia, ancora una volta nel weekend: sembra ormai una maledizione, ma è dall’inizio di questa primavera che ogni fine settimana viene compromesso da piogge e temporali, a volte anche intensi. E non farà eccezione neanche l’ultimo weekend di maggio e della primavera Meteorologica 2019: il maltempo risalirà dal Maghreb e investirà sin dalla giornata di ...

Forte maltempo in Campania : nubifragi in atto a Napoli - allerta meteo fino a stasera : Il persistere di una circolazione di aria instabile determina piogge e temporali diffusi sull'Italia. Oggi una delle zone più colpite sarà la Campania, per cui la Protezione civile regionale ha...

Forte maltempo fra Veneto e Romagna : nubifragi e allagamenti estesi : Come previsto, anche oggi piogge e temporali stanno bersagliando le regioni centro-settentrionali della penisola, con fenomeni localmente di Forte intensità. Forti precipitazioni interessano...

Maltempo Sicilia : pioggia e vento Forte nel Ragusano : Ondata di Maltempo nelle scorse ore in Sicilia: particolarmente colpita la provincia di Ragusa, con piogge intense e forti raffiche di vento nel Modicano, dove si sono registrati ingenti danni. A Vittoria registrati diversi allagamenti: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Sicilia: pioggia e vento forte nel Ragusano sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : piogge torrenziali e vento Forte nei Balcani - alluvioni e danni in Croazia [GALLERY] : Ondata di Maltempo in vaste aree dei Balcani: piogge torrenziali e forti venti hanno causato ingenti danni e alluvioni anche in Croazia. Situazione critica nella regione di Banija, al confine con la Bosnia, dove alcuni fiumi sono sondati allagando villaggi vicini. A Zagabria 4 persone sono rimaste lievemente ferite a causa del vento, danneggiate decine di case e i parchi pubblici, dove forti raffiche hanno sradicato e abbattuto centinaia di ...