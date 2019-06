Lotta greco-romana | Europei Junior 2019 | Carbone e Russo subito eliminati nella

Lotta greco-romana - Ranking Series Sassari 2019 : Nikoloz Kakhelashvili trionfa nei -97 kg - Italia sul podio anche con Freni e Sandron : La prima giornata del Memorial Matteo Pellicone, valevole anche come tappa delle Ranking Series, ha visto una buona Italia nella Lotta greco-romana con un bottino complessivo di tre piazzamenti sul podio davanti al pubblico casalingo del Pala Serradimigni di Sassari, in Sardegna. Il grande protagonista della giornata inaugurale della manifestazione per quanto riguarda i colori azzurri è stato Nikoloz Kakhelashvili, trionfatore nella categoria ...

Lotta greco-romana - Europei Bucarest 2019 : Daigoro Timoncini conquista il bronzo nei -97 kg! : Gli Europei di Lotta si chiudono come meglio non avrebbero potuto per l’Italia: nella categoria olimpica dei -97 kg della greco-romana Daigoro Timoncini batte ai punti per 2-1 il turco Fatih Baskoy e conquista la medaglia di bronzo. L’Italia chiude così la rassegna con un oro nella Lotta libera, un argento nella Lotta femminile, e, appunto, un bronzo nella Lotta greco-romana. Incontro molto equilibrato e poco spettacolare: ...

Lotta greco-romana - Europei Bucarest 2019 : Daigoro Timoncini in finale per il bronzo nei -97 kg : Sesta giornata di gare per gli Europei di Lotta in corso a Bucarest, in Romania: in programma questa pomeriggio le semifinali delle ultime cinque categorie della greco-romana, che domani assegneranno le medaglie. Dei quattro azzurri in gara stamane, il solo Daigoro Timoncini si è spinto fino al penultimo atto, dove però è stato battuto, mentre non accedono ai ripescaggi Jacopo Sandron, Matteo Maffezzoli e Ignazio Sanfilippo. Domani l’unico ...

Lotta greco-romana - Europei Bucarest 2019 : Daigoro Timoncini in semifinale - Sandron e Maffezzoli sperano nei ripescaggi : Sesta giornata di gare per gli Europei di Lotta in corso a Bucarest, in Romania: in programma questa mattina le eliminatorie delle ultime cinque categorie della greco-romana, che nel pomeriggio vedranno le semifinali. Dei quattro azzurri in gara, Daigoro Timoncini si giocherà l’ingresso nella finalissima, mentre Jacopo Sandron e Matteo Maffezzoli sperano nei ripescaggi. Definitivamente eliminato invece Ignazio Sanfilippo. Nella categoria ...