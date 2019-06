Milano | agli arresti domiciliari Marco Carta | vinse il talent ' Amici'

Marco Carta arrestato per furto aggravato : rubate alla Rinascente di Milano magliette per 1.200 euro : Marco Carta arrestato per furto alla Rinascente di Milano. Il cantante vincitore di Amici e anche di Sanremo, è stato fermato ieri sera, insieme a una donna di 53 anni, per furto aggravato...

Vasco in concerto a Milano - lui : "Questo è un live duro e puro. Duro - perché lo sono i tempi e puro - perché lo sono io". Ecco i dettagli sulla scaletta : In gran forma, sensibile, ironico, pungente e carico, anzi "Duro e puro" ad affrontare sei volte lo Stadio San Siro dal primo giugno (in tutto sono 29 volte che si esibisce al Meazza in 29 anni) e ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Milano non può più sbagliare - Sassari per ripetere l’impresa e avvicinare la finale : Le emozioni non sono mancate nel primo atto della Serie tra Milano e Sassari, semifinale Playoff della Serie A 2018-2019 di Basket maschile. Le due formazioni hanno dimostrato di avere al momento qualcosa in più rispetto alle dirette avversarie e si sono affrontate in una sfida apertissima e spettacolare che ha visto gli uomini guidati da Gianmarco Pozzecco avere la meglio nel finale con il punteggio di 79-86. La situazione per la squadra di ...

Playoff Basket - Milano : squadra di bravi giocatori allo sbaraglio. Trieste e Trento da battaglia. E se il Poz le vincesse tutte? : Avellino ha cuore, energia e difesa, ha Sykes, Harper e Udanoh. Ma se il migliore in campo per Milano è Cinciarini, con tutto il rispetto, basta questo per spiegare come coach Pianigiani si trovi alla guida (si fa per dire) di una squadra di bravi giocatori allo sbaraglio. Le gare-3 dei Playoff scudetto di Basket cominciano con il botto: l’Olimpia perde 69 a 62 ad Avellino e si trova ora nell’assurda situazione di dover vincere per ...

NBA Crossover torna a Milano : dal 31 maggio al 2 giugno spazio agli appassionati di basket : NBA Crossover dal 31 maggio al 2 giugno tornerà a Milano, Buddy Hield dei Sacramento Kings ospite d’onore La National basketball Association (NBA) ospiterà di nuovo l’NBA Crossover a Milano dal 31 maggio al 2 giugno. La mostra culturale dedicata alla “contaminazione” dell’NBA nei diversi ambiti della cultura popolare si svolgerà in Zona Tortona, ingresso gratuito, e vedrà la straordinaria partecipazione della guardia dei Sacramento ...

FOTOGALLERY – “Napoletano carogna…”. La risposta degli ultras Inter - Milano invasa dagli striscioni : La risposta dei tifosi Interisti ai tifosi partenopei In giro per la città di Milano sono comparsi diversi striscioni fatti dai tifosi Interisti in risposta allo striscione esposto in Curva A dai tifosi napoletani, durante la gara tra Napoli ed Inter. striscioni di risposta riguardo alla vicenda legata alla morte di Daniele Belardinelli, il tifoso di Varese morto dopo gli scontri del 26 dicembre avvenuti in occasione del match ...

Milano - il sindaco Sala dà il benvenuto agli All Blacks : All Blacks Clinic – Si sono aperte le iscrizioni all’All Blacks Clinic il campus dedicato ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni organizzato dalla Nazionale Neozelandese in collaborazione con Rugby Milano. «La decisione degli All Blacks, la migliore squadra di rugby del Mondo, di aprire a Milano la loro prima attività educativa in […] L'articolo Milano, il sindaco Sala dà il benvenuto agli All Blacks è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Da Icardi a Barzagli passando per Conte - molti i possibili affari sull'asse Torino-Milano : La stagione calcistica è ormai al tramonto e per la maggior parte dei top club è ora di programmare il futuro per colmare eventuali lacune. La Juventus e l'Inter pur essendo da sempre nemici, ultimamente hanno fatto qualche affare, basti ricordare il passaggio di Kwadwo Asamoah e Marotta. In questa sessione sull'asse Torino - Milano potrebbero incrociarsi diversi affari. Da tempo la Vecchia Signora segue la pista che porta a Mauro Icardi, il ...

Mostre - agli Armani Silos progetti plastici Politecnico Milano : Armani, Mostre Co-housing, edifici ecosostenibili e riprogettazione dei paesaggi urbani. Sono solo alcune delle idee esposte in progetti a Milano

Pop - nostalgia e pallone : i Backstreet Boys in concerto a Milano con la maglia… dell’Inter! [VIDEO] : I Backstreet Boys incantano Milano: la band statunitense sorprende il pubblico! La festa finale è nerazzurra: Nick Carter e colleghi indossano la maglietta dell’Inter Un live unico e spettacolare, ieri sera, al MediolanumForum di Assago, per i Backstreet Boys. Tutti coloro che hanno vissuto gli anni ’90 della musica non si sono voluti perdere questo speciale appuntamento con una delle band più amate. Tantissime le ragazze ove ...

Tangenti Milano - Fontana sentito dai pm : “Ho chiarito tutto - sono più che sereno”. Altitonante resta agli arresti domiciliari : “Ho chiarito tutto, sono più che sereno e ho chiarito quella che era la mia posizione”. Attilio Fontana ha parlato con i giornalisti dopo l’interrogatorio, durato circa tre ore, davanti ai magistrati della Procura di Milano. Il governatore lombardo è arrivato in macchina, col suo legale Jacopo Pensa, entrando negli uffici giudiziari da via Pace. L’esponente della Lega è accusato di abuso d’ufficio nell’inchiesta della Dda ...