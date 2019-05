Simona Ventura all’angolo | brutte notizie per la conduttrice di The Voice

Simona Ventura e Gué Pequeno - feeling : clip ‘romantica’ - fan gongolano : Simona Ventura e Gué Pequeno, che feeling: la clip ‘romantica’ mandata in onda a The Voice, i fan gongolano Wow, che feeling tra Simona Ventura e Gué Pequeno. Durante la semifinale di The Voice of Italy, tra un’esibizione e l’altra dei concorrenti rimasti in gara, è stata mandata in onda una spassosa clip che ha […] L'articolo Simona Ventura e Gué Pequeno, feeling: clip ‘romantica’, fan gongolano ...

The Voice - Simona Ventura di nuovo in giallo. Ma sbaglia : Serata di battle per The Voice. E finalmente cambio look per Simona Ventura, che sfoggia un tailleur giallo paglierino, scatenando l’ironia dei fan sui social. Abbandonati gli abiti delle Blind Audition, che abbiamo visto per ben quattro puntate consecutive, giudici e conduttrice sfoggiano tutti un nuovo look per la quinta serata del talent. Come di consueto, Simona Ventura opta per un outfit total yellow: un tailleur con pantaloni a zampa ...

The Voice - Simona Ventura di nuovo in giallo. Ma delude i fan : Serata di battle per The Voice. E finalmente cambio look per Simona Ventura, che sfoggia un tailleur giallo paglierino, scatenando l’ironia dei fan sui social. Abbandonati gli abiti delle Blind Audition, che abbiamo visto per ben quattro puntate consecutive, giudici e conduttrice sfoggiano tutti un nuovo look per la quinta serata del talent. Come di consueto, Simona Ventura opta per un outfit total yellow: un tailleur con pantaloni a zampa ...

Simona Ventura e Giovanni Terzi - palpiti d’amore : confidenze di coppia : Simona Ventura e Giovanni Terzi, palpiti d’amore: la coppia in confidenza Travolgente amore quello vissuto da Giovanni Terzi e Simona Ventura. Il giornalista e la conduttrice proseguono spediti sulle ali dei sentimenti e pare proprio che il feeling sia destinato a durare. Anzi, ogni giorno sembra aumentare sempre più. Non si tratta di ragionamenti fatti […] L'articolo Simona Ventura e Giovanni Terzi, palpiti d’amore: confidenze ...

Simona Ventura dal talent al mercato : spese pazze con mamma e papà - : Novella Toloni Svestiti gli abiti della conduttrice di The Voice of Italy", accompagna i genitori a fare la spesa al mercato rionale di Milano Simona Ventura non è solo quello che si vede in televisione. Tolti gli abiti della conduttrice nel talent musicale The Voice of Italy, la Ventura ama passare il suo tempo libero insieme alla famiglia, con i suoi figli, il compagno ma anche con i suoi genitori Anna e Rino. Proprio con questi ...

Giancarlo Magalli a Simona Ventura : “Quella era raccomandata e a guardarla si vedeva” : Simona Ventura è stata ospite dell’ultima puntata de I Fatti Vostri, il programma di Rai 2 condotto da Giancarlo Magalli che, mentre la intervistava, si è lasciato andare ad un’invettiva su un tema che gli sta molto a cuore: quello dei raccomandati in Rai. Parlando di Domani Sposi, programma Rai del 1988, ha ricordato come tutte e quattro le ragazze che lui scelse all’epoca come vallette ebbero poi una carriera fortunata. ...

Io e le mie ciabatte! Simona Ventura bella comoda a The Voice : La conduttrice del talent ha svelato sui social un piccolo retroscena del programma, che la vede protagonista durante il dietro le quinte con i parenti dei cantanti. Simona Ventura ha infatti postato alcuni video che la ritraggono in ciabatte durante il backstage di The Voice of Italy. Nel suo eclettico abito giallo firmato Fausto Puglisi, la conduttrice non si vergogna a mostrarsi con ai piedi un paio di infradito rosa, con ...

Ascolti The Voice - 21 maggio : auditel Simona Ventura e altre reti : The Voice of Italy: gli Ascolti di Simona Ventura di ieri, 21 maggio È andata in onda ieri sera la quinta puntata di The Voice of Italy 2019, l’ultima dedicata alle Blind Auditions. Il talent musicale di Rai2 condotto da Simona Ventura ha sfidato il film di Canale5 in prima tv Come un gatto in tangenziale con Paola Cortellesi e il ricordo di Niki Lauda su Rai1 con Rush. Italia1 ha mandato in onda il film 300: L’alba di un impero, ...

Simona Ventura fa una proposta rivoluzionaria alla Rai (e sogna l’Isola) : Simona Ventura sorprende ancora una volta e, dopo il successo di The Voice, sogna di riportare i reality in diretta sulla Rai, partendo magari dall’Isola dei Famosi. Sono trascorsi nove anni da quando sulla tv pubblica andò in onda l’ultima puntata dello show ambientato in Honduras e considerato una creatura di Super Simo. All’epoca la conduttrice aveva già abbandonato il timone del programma (fra le polemiche) e aveva passato ...

Simona Ventura : "La Rai si è liberata troppo presto dei reality" - : Luana Rosato Simona Ventura, ospite di Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri, ha parlato della sua volontà di riportare i reality show in Rai dando loro un taglio "verso l'alto" Il suo The Voice of Italy convince puntata dopo puntata e il ritorno di Simona Ventura in Rai inizia a dare i suoi frutti, tanto che qualcuno inizia ad ipotizzare un ritorno alla tv di Stato de L’Isola dei famosi. Ospite di Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri, la ...

Simona Ventura : "Rai si è liberata di reality troppo presto - io lo farei tornare" : Per lanciare la nuova puntata di stasera di The Voice of Italy (ultima Blind Audition), Simona Ventura stamattina, come annunciato in anteprima da Blogo, è stata ospite di I Fatti vostri. Durante l'intervista con Giancarlo Magalli, la conduttrice ha ripercorso rapidamente la sua carriera. Tra i suoi successi L'Isola dei famosi durante la quale i litigi, ha detto la Ventura, erano "cult", perché "non si trascendeva mai nella violenza". A ...

I Fatti Vostri : Simona Ventura ospite domani (Anteprima Blogo) : Prosegue il tour di Simona Ventura nelle trasmissioni Rai per promuovere The Voice of Italy. Dopo Ballando con le stelle, Che tempo che fa, Porta a Porta, Storie Italiane, La Prova del cuoco, La Vita in Diretta, Detto Fatto e Made in Sud, ora SuperSimo approda nello studio de I Fatti Vostri. Mancava solo quello. domani, martedì 21 maggio, la conduttrice sarà intervistata in studio da Giancarlo Magalli.Non sarà soltanto l'occasione per ...

Simona Ventura a ruota libera : “Morgan - il mio figlio più problematico” : Simona Ventura a ruota libera a Tv Talk: “Morgan, il mio figlio più problematico”. Poi le parole su Temptation Island Vip ed Elettra Lamborghini Simona Ventura a ruota libera. La conduttrice è sbarcata a Tv Talk, programma storico del sabato pomeriggio di Rai 3, e ha fatto il punto sulla sua situazione attuale, professionale e […] L'articolo Simona Ventura a ruota libera: “Morgan, il mio figlio più problematico” ...

Simona Ventura a Tv Talk : “The Voice? Tornata dalla guerra!” : The Voice of Italy 2019, Simone Ventura a Tv Talk: “Sono Tornata dalla guerra” È stata ospite oggi a Tv Talk, il programma del sabato pomeriggio di Rai3 condotto da Massimo Bernardini, la grande protagonista di The Voice of Italy 2019: Simona Ventura. Accolta come una superstar dal conduttore, gli altri ospiti e gli analisti, la Ventura ha parlato della sua nuova esperienza come conduttrice del talent musicale di Rai2 e ha definito ...