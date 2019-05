Luca Palamara | tutti i viaggi e le vacanze individuate dalla Guardia di Finanza | da

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2019) Da Madonna di Campiglio a Dubai, passando per la campagna toscana e le cristalline acque di Favignana in Sicilia. Nel decreto di perquisizione emessoprocura di Perugia per, il pm di Roma indagato per corruzione e rivelazione di segreto ci sono quelle che gli investigatori definiscono le “utilità”. È indagando su Fabrizio Centofanti, l’imprenditore dei ‘regali’ rinviato a giudizio nell’ambito dell’inchiesta siciliana sulla corruzione di magistrati che vede coinvolti gli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore, che gli investigatori delle Fiamme gialle hanno scovato alcune fatture sospette. Come quella pagata dall’imprenditore di un soggiorno all’hotel Fonteverde di San Casciano dei Bagni (Siena) per il pme l’amica Adele Attisani (24-25 marzo 2017). Sulla fattura c’era la dicitura “in ...

