Motori – Ferrari SF90 Stradale | la più potente ferrari mai prodotta GALLERY

(Di giovedì 30 maggio 2019), la Rossa di Maranello piùmai, 1000Cv di potenza e 0-200 in soli 6,7 secondi Oggi si inaugura una nuova era in casa, laè stata presentata poche ore fa, l’ultima nata del Cavallino è stata finalmente svelata. Dopo mesi di indiscrezioni e foto spia colte in giro per il mondo e svariati pronostici su mirabolanti numeri prestazionali, laè stata presentata al pubblico ed ha stupito tutti. Già dal nome laurla al mondo il suo stretto legame con la Formula1, con cui divide nome tecnologie e componenti, di fatti la siglasta a celebrare i 90 anni della Scuderia. Laè una vettura impressionante, ogni sua componente è stata studiata per demolire ogni record, offrendo livelli di prestazioni mai visti su una vettura di serie. Diamo solo qualche numero, 1000Cv di ...

