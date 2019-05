Alessandro Di Battista | la verità sul vertice M5s | come si prende il potere | Luigi Di

Alessandro Di Battista - la spallata al governo : verso la crisi - le parole del grillino lo confermano : Dopo la batosta alle urne, il M5s si interroga. Prima la conferenza stampa di Luigi Di Maio, parole che sono apparse un poco minacciose nei confronti della Lega e di Matteo Salvini. Il sospetto - che coltiva anche Franco Bechis - è che ora l'obiettivo del capo politico grillino sia provocare il mini

Alessandra Mussolini massacra Alessandro Di Battista : "Scappa". E su Meloni e Salvini... : Un'Alessandra Mussolini scatenata, quella che si confida con Franco Bechis in un'intervista pubblicata su Il Tempo. Alla vigila delle Elezioni europee, punta il dito contro Giorgia Meloni e Matteo Salvini: "Siamo alleati, però sono un po' ingrati. Berlusconi con loro è sempre stato generoso. E adess

Alessandro Di Battista umiliato da Lucia Annunziata : "Ecco cosa ha fatto in Sudamerica" : Contro Alessandro Di Battista scende in campo anche Lucia Annunziata. Lo fa nel costo del Wired Next Fest, in corso a Milano, dove la direttrice dell'Huffington Post è stata intervistata. Al centro del dibattito, la politica. E il commento, durissimo, dell'Annunziata contro il grillino è stato rilan

Paolo Gentiloni sfotte Alessandro Di Battista : "Lo statista e Pamela Prati" : "Ho trovato molto elegante che Alessandro Di Battista abbia detto 'la mia compagna mi aggiorna su Mark Caltagirone', perché naturalmente lo statista Di Battista è impegnato in cose importantissime". Paolo Gentiloni, ospite di Serena Bortone, ad Agorà, su Raitre prende in giro Dibba: "Non avevo la pi

Alessandro Di Battista - valanga di fango su Matteo Salvini : "Dice stupidaggini ed è ingrassato come Renzi" : Non perde occasione per attaccare Matteo Salvini, suo alleato di governo, il grillino Alessandro Di Battista. Ospite di AdnKronos Live entra a gamba tesa sul reato di abuso d'ufficio, "l'ennesima stupidaggine", dice, del leader della Lega. Quelle del Carroccio sono "chiacchiere da bar", accusa. "Il

Alessandro Di Battista : Mark Caltagirone è come il Pd e Zingaretti - non esistono : L'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista tira in ballo Mark Caltagirone per attaccare, ironizzando, il Pd e il suo segretario Nicola Zingaretti: "Che fine ha fatto Mark Caltagirone? Non lo so, ha fatto la fine di Zingaretti, non esiste. È come il Pd”, afferma definendo il segretario dem come un "uomo della vecchia politica".

Alessandro Di Battista - la lezioncina del grillino a Salvini : "Devi essere meno arrogante" : Ad Alessandro Di Battista comincia a piacere l'ultima svolta anti-leghista del M5s e soprattutto di Luigi Di Maio, che non fa passare giorno senza sferrare un attacco a Matteo Salvini e alla Lega. Sin dal caso Siri fino all'arresto del sindaco di Legnano, GianBattista Fratus, Di Maio si è scagliato

Alessandro Di Battista diventa “editor” : curerà la saggistica di Fazi Editore : Alla Fazi Editore arriva un nuovo consulente che si occuperà di libri: è Alessandro Di Battista, l'attivista del Movimento 5 Stelle si occuperà della collana che pubblica testi di saggistica. Ma per "Dibba" si tratta solo di un incarico a tempo, che condividerà tra l'impegno politico e il prossimo viaggio in India.Continua a leggere

Alessandro Di Battista - l'indiscrezione di Bruno Vespa : "Strappo a sinistra" - incubo M5s per l'Italia : Di male in peggio, da Luigi Di Maio ad Alessandro Di Battista. L'ipotesi della successione grillina torna al centro delle cronache politiche nell'analisi firmata da Bruno Vespa per Il Giorno, dove si riflette sugli scenari post-elettorali, ovvero su cosa accadrà dopo le Europee. Tutto, o quasi, dipe

Comunali - il clima si scalda. Battista contro la leghista D'Alessandro : 'Non si vede e non parla' : Come può Salvini, leader di una forza politica nazionale, immaginare di governare un Paese, il nostro, costruito su principi democratici, se consente tali avvenimenti? Come penserebbe di impostare la ...

Alessandro Di Battista : “Problema non è il fascismo - vera emergenza di questo Paese sono i ladri” : Secondo Alessandro Di Battista il dibattito tra fascismo e antifascismo è "deprimente" e "altamente pericoloso". L'ex deputato pentastellato sostiene che il vero problema dell'Italia, in questo periodo, non è il rischio di un ritorno del fascismo, ma la corruzione e lo sono tutti i "ladri" che secondo Di Battista agiscono nel nostro Paese.Continua a leggere

Alessandro di Battista : “se cade il governo mi ricandido” - no a Sindaco di Roma : Alessandro di Battista: “se cade il governo mi ricandido”, no a Sindaco di Roma Lui si augura di cuore che non si presentino le condizioni ma, se proprio si dovesse tornare alle urne, allora sì, tornerebbe a tuffarsi nell’agone politico. All’apice dello scontro interno al governo, Alessandro Di Battista torna a parlare e lo fa ai microfoni di Andrea Scanzi e Luca Sommi nella trasmissione Accordi e Disaccordi. “Se ...

Europee - Alessandro Di Battista : “Se dopo le elezioni saltasse il governo tornerei in Parlamento” : Alessandro Di Battista, ospite di 'Accordi e Disaccordi', dichiara che, nel caso in cui cadesse il governo dopo le elezioni Europee di maggio, lui sarebbe disposto a ritornare in Parlamento. Luigi Di Maio minimizza: "Alessandro ha detto anche che crede che non cadrà governo. Ci sono tante cose da fare".Continua a leggere

Alessandro Di Battista - l'annuncio che fa tremare il M5s : "Se cade il governo - mi ricandido" : Il popolo grillino può tornare a esultare perché Alessandro Di Battista ha finalmente deciso di tornare a fare politica in prima linea, pancia a terra come piace ripetere al compagno di partito Danilo Toninelli. Ospite ad Accordi e Disaccordi sul Nove, Dibba ha riacceso le speranze pentastellate con