Fiorentina | Veretout mette alle spalle una stagione complicata | “questa società merita di

La Nazione – La Fiorentina avvia i contatti per un azzurro - operazione collegata a quella per Veretout. Lo scambio : La Fiorentina avvia i contatti per Amadou Diawara Calciomercato Napoli – Amadou Diawara sembra destinato ad andar via, piace in Inghilterra al Tottenham ma anche in Italia. Secondo quanto riporta il quotidiano fiorentino “La Nazione”, la Fiorentina avrebbe avviato i contatti ed i discorsi per il centrocampista ex Bologna. Questa operazione potrebbe essere inserita in quella per portare all’ombra del Vesuvio Jordan ...

I tifosi della Fiorentina insultano Veretout : è del Napoli : Roma, 6 mag. – L’Empoli e’ riuscito ad imporsi a sorpresa sulla Fiorentina grazie alla rete messa a segno da Diego Farias al 54′. A portare sfortuna potrebbe essere stata un’immagine poco felice pubblicata dai Viola sui social. Per sponsorizzare la partita contro gli avversari toscani, la Fiorentina aveva pubblicato una foto che ritrae Veretout nel gol decisivo sbagliato a Bergamo, nella semifinale di Coppa ...

Napoli - il primo colpo sarà Veretout : accordo con la Fiorentina : Jordan Veretout si appresta a sbarcare al Napoli, il club partenopeo sembra aver trovato l’accordo con la Fiorentina Jordan Veretout potrebbe essere il primo acquisto del Napoli per la prossima stagione. Il centrocampista della Fiorentina sembra essere l’uomo prescelto per colmare il vuoto lasciato da Marek Hamsik, partito alla volta della Cina nel mese di febbraio. Secondo ‘Il Mattino’, il club partenopeo avrebbe ...

Fiorentina-Sassuolo 0-1. Berardi si regala il sorpasso - Veretout sbaglia un rigore : crisi viola senza fine : Disaffezione fa rima con contestazione. La Fiorentina sbriciolata è finita dentro la commedia dell'assurdo. Una pena. Un calvario. Le curve vuote per un tempo a causa dello sciopero, dagli altri ...

Fiorentina-Sassuolo 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : Veretout sbaglia un rigore [FOTO] : 1/11 Marco bucco/LaPresse ...

