Eurosport promuove con 7 | 5 il Napoli di Ancelotti

ilnapolista

(Di lunedì 27 maggio 2019) Pagellone conclusivo della stagione 2018/19 perche fa gli applausi aldindolo con un 7,5. “Valutazione alta? Sí, perché comunque il, pur non essendo mai davvero in corsa per vincere lo Scudetto, si é meritato il suo secondo posto, si é tolto subito dalla bagarre scatenata dalle altre big e ha mantenuto un ampio margine sugli inseguitori. Secondo e in pace col mondo. Il primo campionato con Carloal timone, seppur di livello inferiore ai precedenti con Sarri, ha confermato lo spessore di tanti giocatori azzurri, ormai abituati alle pressioni delle zone alte della classifica. Per salire di livello urgono dei rinforzi mirati. Arriveranno?” Nonostante ilabbia ottenuto un risultato, in termini di punteggio , inferiore a quello della passata stagione con Sarri, ha convinto come gioco e confermato il livello dei ...

