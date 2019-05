Ultim'ora | violentissimo tornado colpisce Jefferson City | capitale del Missouri

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 23 Maggio 2019 (Ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Ultime ore senza particolari eventi sismici nel sottosuolo italiano, da segnalare solo un lieve sisma alle pendici dell'Etna. Altrove nulla da segnalare al...

UltimE NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi - uomo muore cadendo alla Triennale - 22 maggio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Un uomo muore cadendo dalla scala esterna della Triennale di Milano, cosa è successo davvero?, 22 maggio 2019,

Orange Is The New Black 7 - l'Ultima stagione dal 26 luglio 2019 su Netflix (Video) : C'è chi si deve ancora riprendere dai finali di The Big Bang Theory e di Game of Thrones, e Netflix ci ricorda che un'altra serie che ci ha tenuto compagnia per tanto tempo sta per finire. La piattaforma di streaming ha infatti annunciato oggi la data di uscita della settima ed ultima stagione di Orange is The New Black, una delle sue prime serie tv originali, lanciata prima ancora che Netflix diventasse il colosso che è oggi.Le ragazze del ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : confermato ergastolo a Battisti - 22 maggio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. E' stato confermato l'ergastolo per Cesare Battisti, ex terrorista del Pac: i dettagli, 22 maggio 2019,

Palermo - prende il reddito di cittadinanza ma lavora in nero : denunciato operaio. Secondo caso nelle Ultime due settimane : prendeva il reddito di cittadinanza ma nel frattempo lavorava in nero. È il Secondo caso di truffa segnalato in pochi giorni da LiveSicilia. Entrambi a Palermo. Ieri, i carabinieri di Partanna Mondello hanno denunciato un palermitano di 52 anni che aveva ottenuto la carta prevista dal governo ma allo stesso tempo lavorava in nero presso una ditta di costruzioni a Sferracavallo, nel palermitano. L’uomo, aveva già ricevuto trecento euro ...

Deborah - le Ultime tragiche parole al papà : «Non lasciarmi - ti voglio bene». Morto per una coltellata all'orecchio : È libera Deborah Sciacquatori, la ragazza di 19 anni che per difendere sua madre e sua nonna ha colpito a morte il padre 41enne, Lorenzo, disoccupato, con precedenti penali e problemi di...

Pensioni Ultima ora e Reddito di cittadinanza : i miliardi risparmiati in LdB : Pensioni ultima ora e Reddito di cittadinanza: i miliardi risparmiati in LdB Pensioni ultima ora: probabilmente le due misure introdotte dal governo – Quota 100 e Reddito di cittadinanza – costeranno nel triennio meno di quanto previsto e stanziato dall’esecutivo. Questo sarebbe l’esito almeno in base alle stime prodotte. Uno studio della Cgil ha analizzato i primi mesi di Quota 100. Pensioni ultima ora, gli ...

