Sentenza Palermo | un centinaio di tifosi in Corte d’Appello

Palermo retrocesso in C. Figc - Sentenza-stangata : "Gli illeciti di Zamparini" : Il Tribunale federale nazionale - Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola, ha retrocesso il Palermo all’ultimo posto del campionato di Serie B della stagione sportiva in corso. Il club precipita in serie C. La società è stata sanzionata per una serie di irregolarità gestionali da parte

Palermo retrocesso in Serie C : la Sentenza del TFN : Palermo retrocesso in Serie C Palermo retrocesso in Serie C. Questa la sentenza del tribunale federale nazionale della Figc sull’illecito amministrativo contestato dalla Procura alla società siciliana. Il tribunale ha dichiarato inammissibile il deferimento nei confronti dell’ex presidente Zamparini. Questa la nota della Figc: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha retrocesso il Palermo ...

Retrocessione Palermo - le motivazioni della Sentenza : “attività volta ad eludere i principi di sana gestione finanziaria” : Retrocessione Palermo, in attesa di probabili ricorsi il Tribunale federale ha diffuso le motivazioni della sentenza Il Palermo ha messo in atto “una sistematica attività volta ad eludere i principi di sana gestione finanziaria e volta a rappresentare in maniera non fedele alla realtà lo stato di salute della società deferita“. E’ quanto si legge nelle motivazioni del Tribunale federale nazionale della Figc in merito alla ...

Il Palermo retrocesso in Serie C : la Sentenza del TFN : Palermo retrocesso all’ultimo posto della classifica del campionato di Serie B appena concluso e quindi in Serie C. È questa, apprende l’ANSA, la sentenza del tribunale federale nazionale della Figc sull’illecito amministrativo contestato dalla Procura alla società siciliana. Il tribunale ha invece dichiarato inammissibile il deferimento nei confronti dell’ex presidente Zamparini. “Il Tribunale Federale Nazionale ...

Azoto al neonato a Palermo - la madre dopo la Sentenza : “La vita di mio figlio di nuovo distrutta” : dopo la nascita al Policlinico di Palermo al piccolo Andrea fu somministrato Azoto e oggi, dopo quasi 9 anni, il bimbo non parla né cammina. Per quel terribile incidente, un giorno prima della prescrizione sono arrivate due assoluzioni e una condanna. Il dolore della madre: “Hanno distrutto ancora una volta la vita di mio figlio”.Continua a leggere

Palermo - neonato inalò azoto al posto dell’ossigeno. Sentenza ribaltata in appello - 2 assolti : Due assoluzione e una condanna. È stata quasi del tutto ribaltata la Sentenza con cui erano stati condannati i tre ritenuti responsabili dell'incidente che a Palermo provocò la somministrazione di azoto, invece che di ossigeno, a un neonato. Il piccolo Andrea riportò danni cerebrali irreversibili e ora non cammina né parla.Continua a leggere

Palermo : estorsioni a commercianti bengalesi - Addiopizzo 'Sentenza senza precedenti' (2) : (AdnKronos) - "Ci siamo conosciuti, abbiamo condiviso le loro sofferenze, si è instaurato un rapporto di fiducia ed è iniziato in clandestinità - racconta l'associazione antiracket - un percorso di denuncia che, a distanza di tre anni, ha portato a una sentenza senza precedenti. Perché le organizzaz