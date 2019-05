Sampdoria | la rivelazione di Marco Giampaolo | “De Rossi ha espresso il desiderio di

sportfair

(Di giovedì 23 maggio 2019) L’allenatore dellaha rivelato una volontà futura di Daniele De, che giocherà domenica l’ultima partita con la maglia della Romanon nasconde la sua stima per Daniele Dee, in una intervista al ‘Corriere dello Sport’, rivela l’ammissione del centrocampista della Roma fatta lo scorso anno. Fabio/AS Roma/LaPresse L’allenatore dellanon si nasconde, parlandone senza problemi: “Daniele vorrebbe lavorare con me in futuro, è una cosa che mi ha confermato tramite Sabatini qualche settimana fa e che mi aveva anticipato lui lo scorso anno. Quando siamo andati a giocare a Roma infatti mi disse: ‘Quando smetto, mi piacerebbe lavorare con te’. Le sue parole mi hanno fatto piacere perché Deè un campione. Non lo conosco personalmente se non per qualche scambio di battute, ma è un ...

RsNgjGQYoq2dGRf : RT @MassimoLiguori9: La @sampdoria è MATEMATICAMENTE NONA !! l'anno scorso e due anni fa siamo arrivati decimi Un bel miglioramento ver… -