La Zanzara | lite tra Cruciani e Germano Bellavia | l' attore augura la morte al conduttore

Blastingnews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Durante la trasmissione radiofonica Laandata in onda il 22 Maggio, c'è stata unafuribonda tra ildel programma Giuseppee l'di Un posto al sole. Laè nata a causa di una frase detta da, in merito ai furti dei faretti nei bagni dello stadio San Paolo., si era riferito alla città di Napoli, sottolineando il furto con queste parole: "In quale città d’Italia mentre stanno facendo i lavori di ristrutturazione allo stadio sono stati rubati i nuovi faretti nei bagni? Torino? Bari? No. Solo in una città vengono trafugati i faretti dai bagni”. Sono arrivate diverse proteste ed insulti alma una in particolare ha fatto clamore, perché giunta da un personaggio pubblico come l', celebre per il ruolo di Guido Del Bue in Un posto al sole. L'partenopeo ci è andato giù molto ...