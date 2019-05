Falcone | niente comparsate elettorali | i politici dicano cosa vogliono fare in concreto

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2019) La vigilia della ventisettesima ricorrenza della strage di Capaci nella quale persero la vita Giovanni, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro è stata caratterizzata da forti tensioni. Sempre si è posta l’esigenza etica di evitare la retorica ed i riti meramente celebrativi. Ma quest’anno le polemiche sono state più accese, in particolare per la partecipazione del ministro degli Interni Matteo Salvini e di altri ministri. Giustizia & Impunità Di F. Q.., la politica divisa sulla cerimonia: Fava e Musumeci non partecipano. La sorella del giudice: “Piccole beghe” Mancheranno vari soggetti rappresentativi di autorevoli istituzioni siciliane. La defezione di alcuni viene motivata col timore che si possa trasformare l’evento in un comizio pre-elettoreale. Altri ...

