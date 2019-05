Domenica si vota | e si vota Europa Verde Ecco il perché | senza retorica

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2019)26 maggio si, e si. Un voto necessario. Necessario a contrastare l’emergenza climatica e ambientale, a mettere in campo un’altra idea di società, di economia, e passatemi l’ardire e l’ardore appassionato, di vita. Siamo europei ed europeisti,è la nostra ragione sociale e la nostra missione morale e politica, siamo il cuore del Vecchio Continente, argine e baluardo ai sovranismi che guardano al futuro con la testa rivolta al passato, a un passato brutto e minaccioso. Per chi se lo fosse scordato o, peggio, lo leggesse per la prima volta, visto l’ostracismo dei media nazionali, siamo l’unica, vera garanzia di un programma comune, chiaro e condiviso, con tutti i partiti Verdi dei 28 Stati membri della comunità.è uno dei 28 partiti riuniti sotto l’ala dell’European Green Party, unico, vero gruppo transnazionale, come uniche sono le ...

