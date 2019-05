Previsioni astrologiche del 22 maggio : cambiamenti per Gemelli - Capricorno tenace : Mercoledì 22 maggio 2019, Marte e il Nodo Lunare si troveranno nel segno del Cancro, mentre Mercurio con il Sole stazioneranno nei gradi dei Gemelli. Plutone, Luna e Saturno si troveranno in Capricorno e Giove nel segno del Sagittario. Urano e Venere continueranno il loro moto in Toro, come Nettuno che proseguirà nel segno dei Pesci. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. cambiamenti per Gemelli Ariete: confusi. Gli ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 22 maggio : Capricorno insicuro - Pesci grintoso : L'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì elargisce delle dritte utili per migliorare i rapporti sentimentali. Le previsioni astrali seguenti approfondiranno le relazioni a due mediante lo studio dei transiti planetari favorevoli. Previsioni astrali fortunate dall'Ariete alla Vergine Ariete: la Luna vi disturba alquanto dal domicilio del Capricorno, poiché approfondisce alcune emozioni da voi celate. Potreste passare da un'eccessiva gelosia ...

Oroscopo 22 maggio : per il Capricorno nuove responsabilità : Nuova giornata e nuove previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali. Arrivano le predizioni e l'Oroscopo di mercoledì 22 maggio 2019, con tutte le novità ed i cambiamenti rilevanti che porteranno ai vari segni le stelle e pianeti in amore, lavoro e salute. Oroscopo dei segni da Aprile a Vergine del 22 maggio Ariete: sarà una giornata importante per voi, questo è un momento interessante per sviluppare i progetti dell'immediato ...

L'oroscopo di domani 21 maggio : Cancro coraggioso - Capricorno sereno : L'oroscopo di domani punta un riflettore sulle opportunità professionali e sugli affetti, indicando una via da seguire per raggiungere la serenità e il benessere. Le previsioni astrali approfondiscono le sensazioni di ciascun segno zodiacale, con precisione e affidabilità. Buone opportunità nelL'oroscopo di martedì dall'Ariete alla Vergine Ariete: otterrete i riconoscimenti meritati in ambito lavorativo, dopo il faticoso lavoro svolto e sarete ...

Oroscopo settimanale dal 20 al 26 maggio : Capricorno - buon periodo per l'amore : Inizia una nuova settimana del mese di maggio 2019. Scopriamo le previsioni astrologiche su lavoro, amore e salute dall'Ariete ai Pesci. Di seguito le stelle riguardanti il periodo che va da lunedì 20 a domenica 26 maggio. Astrologia della settimana dal 20 al 26 maggio 2019 Ariete: in questa settimana vivrete un momento di recupero, ci saranno delle buone occasioni soprattutto nel weekend. In campo lavorativo non mancheranno delle novità, ...

Oroscopo del giorno 21 maggio - 2ª metà zodiaco : martedì con Luna in Capricorno : L'Oroscopo del giorno martedì 21 maggio 2019, visto l'imminente passaggio della Luna in Capricorno, vede sotto la buona luce delle stelle tre segni in particolare. Ad avere massima fortuna in amore ed in parte anche nel lavoro certamente il Capricorno, posizionato al 'Top del giorno'. Parlando ancora di periodo positivo, a non avere problemi saranno anche gli amici del Sagittario come anche quelli dei Pesci, entrambi sottoscritti con le cinque ...

Oroscopo 24 maggio : problemi con il partner per Bilancia - Capricorno e Ariete romantici : La giornata di venerdì 24 maggio sarà all'insegna dell'amore per alcuni segni zodiacali come la Vergine, che potrebbe fare conquiste. Altri segni zodiacali, invece, riusciranno a migliorare l'affiatamento di coppia, come lo Scorpione e i Gemelli. Sarà anche una giornata migliore per il Leone, ma per quanto riguarda il lavoro, mentre il nervosismo potrebbe essere protagonista del segno dei Pesci. Di seguito, le previsioni per l'Oroscopo della ...

Oroscopo 28 maggio : Acquario impegnato - Capricorno arrabbiato : La giornata di martedì 28 maggio sarà lavorativa, e quindi per il Cancro, per la Bilancia e per il Leone non ci sarà nulla di meglio per incrementare la loro autostima e il loro successo. Qualcuno però potrebbe lamentarsi per il troppo lavoro oppure lavorare proprio per distrarsi da propri problemi, come l'Acquario ed i Pesci. Questi in particolare si stanno allontanando da Nettuno, il che li rende più razionali anche se ancora di malumore. ...

Oroscopo giugno - Capricorno : raccoglierete i frutti del vostro lavoro : Nei mesi precedenti voi nativi del segno del Capricorno avete fatto moltissimi sforzi per essere più vicini al partner, e questi nel mese di giugno verranno ampiamente ricompensati. Certo, ci vorrà ancora molto per raggiungere i livelli che vi siete prefissati, ma voi siete in gamba, riuscirete anche in questa impresa. Ciò per cui avete faticosamente seminato riuscirete a raccogliere, e i frutti di questo lavoro saranno impiegati con ...

Oroscopo del week end - 18 e 19 maggio : imprevisti per Ariete - soluzioni per Capricorno : Un'altra settimana sta per concludersi. Saranno due giornate positive per il Capricorno, alcune problematiche troveranno soluzione, e per la Vergine, che resta tra i preferiti delle stelle, mentre l'Ariete potrebbe incontrare degli ostacoli lungo il proprio cammino e vedersi costretto a rallentare il passo. Ecco di seguito l'Oroscopo di sabato 18 e domenica 19 maggio 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, ...

Oroscopo 21 maggio : nervosisimo per Sagittario e Scorpione - lavoro top per Capricorno : Nella giornata di martedì 21 maggio, i nativi del Sagittario dovranno stare attenti a non combinare guai nei confronti dei loro familiari o colleghi, mentre i Pesci saranno molti propensi a causare facilmente un litigio. Tanti progetti lavorativi verranno proposti al Toro, mentre Cancro e Bilancia avranno a che fare con dei problemi di coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 21 ...

Oroscopo 20 maggio : promozioni per Capricorno - opportunità per Toro - sospetti per Ariete : Nella giornata di lunedì 20 maggio il Leone sarà tranquillo, mentre i segni zodiacali del Cancro, della Vergine e della Bilancia dovranno vedersela con una giornata stressante. Infine, i nativi Scorpione saranno particolarmente nervosi e irritati. Di seguito nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di lunedì 20 maggio 2019. Previsioni Oroscopo 20 maggio 2019 Ariete: nutrirete dei dubbi nei confronti del vostro partner a causa ...

L'oroscopo del fine settimana 17-19 maggio : Bilancia perplessa - Capricorno innamorato : L'oroscopo del fine settimana è ricco di opportunità astrali, tutte da approfondire mediante le previsioni astrologiche del weekend. L'oroscopo del weekend Ariete: il rapporto con i genitori o quello lavorativo vi crea tensioni che riverserete nel weekend, scaricando l'eccessiva ansia con un atteggiamento stressato e frustrato. E' forte il desiderio di ribellione in voi amici dell'Ariete, ma approfittate di sabato e domenica per capire la causa ...

Capricorno : Lo scrittore Henry Miller, del Capricorno, diceva che il suo progetto di vita era rimanere quello che era e diventare sempre più quello che era, cioè più miracoloso. È una strategia che dovresti adottare anche tu. Le prossime settimane saranno... Leggi