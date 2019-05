Motori – Nuovo Volkswagen Touareg V8 TDI | SUV con numeri da supersportiva INFO e PREZZI

sportfair

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Grazie alle sue caratteristiche di guida superiori, ilV8 TDI è un partner affidabile in qualunque situazione, dal lavoro al tempo libero Lapiù potente dell’attuale gamma è finalmente disponibile all’ordine: Si tratta delV8 TDI. Con i suoi 421 CV, è uno dei SUV diesel più potenti grazie all’otto cilindri da 4,0 litri che eroga una coppia massima di 900 Newton metri,da. A qualunque andatura, questa potenza offre caratteristiche di guida superiori e rende ilV8 TDI un partner affidabile nell’uso quotidiano. Come per iV6 anche la nuova versione V8 soddisfa i requisiti dello standard sulle emissioni Euro 6d TEMP. IlV8 TDI mostra la sua natura innegabilmente dinamica nell’accelerazione da 0 a 100 km / h che avviene in soli 4,9 secondi. Le su ...

notoriuscinema : Cominciamo a scaldare i motori per il nuovo film di Quentin Tarantino! Ecco i bellissimi poster 'italian style' dei… - merolamichele23 : L'operazione si è conclusa un paio di settimane fa. In linea con le tendenze in atto nell’industria dell'auto, le c… - quattroruote : Nuovo look e motori ibridi per la versione aggiornata della #LandRover #DiscoverySport: ecco tutti i dettagli del r… -