Uccide il padre per difendersi | decade l' accusa di omicidio per Deborah

Monterotondo - studentessa modello Uccide il padre violento per difendere madre e nonna : Lei è una studentessa modello di un liceo artistico, prossima alla maturità, ed è stata selezionata a gennaio per le Olimpiadi di Filosofia. Oltre ciò, è appassionata di pugilato e tira di boxe nel garage di casa, proprio come suo padre che però ha ucciso ieri per difendere madre, nonna e anche se stessa dall'ennesima aggressione del genitore. Deborah Sciacquatori, a 19 anni si trova agli arresti domiciliari nell'abitazione familiare di ...

Monterotondo - 19enne Uccide il padre violento dopo ennesima aggressione a lei e alla madre. Pm valuta legittima difesa : Ha inseguito la figlia e la moglie in strada mentre scappavano all’alba per evitare di essere picchiate ancora. Ha colpito la compagna al volto, fino a che Deborah, 19enne di Monterotondo (Roma), ha colpito e ucciso il padre Lorenzo Sciacquatori. L’uomo, ex pugile di 41 anni, nel 2014 era stato denunciato dalla compagna per maltrattamenti e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Oggi la procura di Tivoli ha disposto ...

