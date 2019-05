Fiorentina | due turni di squalifica per Montella | contro il Genoa non sarà in panchina

sportfair

(Di martedì 21 maggio 2019), duediper Vincenzodopo la sfuriata nel secondo tempo della garail Parma Lagiocherà la sfida salvezza con ilsenza Vincenzoin. Il tecnico dei viola è statoto per due giornate dal giudice sportivo “per avere, al 48° del secondo tempo (del matchil Parma, ndr), con atteggiamento minaccioso e intimidatorio, rivolto agli ufficiali di gara per tre volte espressioni ingiuriose; per avere, inoltre, all’atto dell’allontanamento sferrato con violenza un pugno ad un cartellone pubblicitario che cadendo procurava un lieve danno ad uno steward”. Inibizione fino al 31 maggio 2019 per Giancarlo Antognoni, club manager della, per “espressioni gravemente offensive” rivolte agli ufficiali di gara al termine della partita. (Spr/AdnKronos)L'articolo ...

