Video Monza Imolese | 1-3 | | highlights e gol | brianzoli KO | Serie C playoff

Video / Monza Sudtirol - 3-3 - highlights - lombardi qualificati! - Serie C playoff - : Video Monza Sudtirol , risultato finale 3-3,: highlights e gol della partita, nel secondo turno dei playoff di Serie C. I lombardi passano il turno.

Video / Viterbese Monza - 1-0 - highlights - i laziali vincono la Coppa Italia di Serie C : Video Viterbese Monza , risultato finale 1-0,: highlights e gol della partita, finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C. I laziali alzano il trofeo!

GTA - il Video gioco cui si ispirava la baby-gang di Monza : L'hanno chiamata “Gta – Monza ”, e il nome dice già tante cose. Si tratta dell'operazione di Polizia con cui sono stati arrestati sei ragazzi appena maggiorenni accusati di almeno una decina di rapine e un tentato omicidio ai danni di loro coetanei tra il marzo 2018 e gennaio. E il riferimento al popolare gioco Grand Theft Auto non è casuale: secondo le forze dell'ordine infatti, la banda si sarebbe ispirata per le sue azioni al videogame. Un ...

La baby gang di Monza e le vere colpe del Videogame Gta V : Il campione di incassi sviluppato dalla Rockstar, oltre 100 milioni di copie vendute, finisce di nuovo sotto accusa. Citato in una intercettazione dalla banda di ragazzini, è stato indicato come fonte di ispirazione. Ma le cose stanno, come sempre, in maniera diversa