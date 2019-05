Napoli | la piccola Noemi è fuori pericolo

Sparatoria a Napoli - sciolta la prognosi per la piccola Noemi : è fuori pericolo : La piccola Noemi è fuori pericolo. L’Italia esulta. La bimba di soli 4 anni ferita in una Sparatoria a Napoli lo scorso 3 maggio aveva già fatto ben sperare nei giorni scorsi, ma oggi finalmente è stata sciolta la prognosi: sta bene. “La piccola è sveglia, cosciente e si alimenta autonomamente. La bambina – riporta il bollettino medico dell’ospedale Santobono – respira spontaneamente senza necessità di supporto di ...

Napoli - Ghoulam : “Dedichiamo la vittoria alla piccola Noemi” : Napoli, belle parole di Ghoulam sulla piccola Noemi Napoli Ghoulam su Noemi| Pensieri e parole sono di Faouzi Ghoulam. Attraverso un post pubblicato sui social network, il terzino algerino ha commentato così, con un bel messaggio accorato, la vittoria della squadra azzurra contro la SPAL, dimostrando grande sensibilità per la bimba rimasta ferita nei giorni scorsi durante l’agguato camorristico a Piazza Nazionale. Queste le parole di ...

Bimba ferita : arcivescovo di Napoli - porterò la piccola al Papa : "E' un miracolo quello che è avvenuto. Appena Noemi starà bene la porterò dal Papa". Questa la promessa del cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, al termine di una visita alla piccola rimasta ferita durante una sparatoria in piazza Nazionale e ancora in Rianimazione all'ospedale pediatrico Santobono. "Le ho portato un peluche, ha sorriso con gli occhi. Abbiamo detto il Padre Nostro tutti assieme e lei ha mosso le labbra", ha detto ...

Napoli - arrestato l'uomo che ha sparato alla piccola Noemi : si chiama Armando del Re : È arrivata la svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 3 maggio nel pieno centro di Napoli a piazza Nazionale, in cui è stata gravemente ferita per errore in un agguato, la piccola Noemi di soli 4 anni. Il presunto responsabile dell'agguato a Salvatore Nurcaro (rimasto ferito), è stato arrestato. Il suo nome è Armando Del Re e a catturarlo sono stati i carabinieri coordinati dalla Procura di Napoli e a tutte le forze ...

Napoli - arrestato l'uomo che ha sparato alla piccola Noemi. Manette anche per un complice : Sono stati arrestati l'uomo che ha sparato alla piccola Noemi a Napoli e il complice che l'ha coperto durante la latitanza. Finita, dunque, la fuga iniziata il 3 maggio scorso quando durante una sparatoria per un regolamento di conti privato con Salvatore Nurcaro (in ambito molto vicino alla crimina