Una Vita | anticipazioni prossima settimana | la violenza inaspettata

lanostratv

(Di sabato 18 maggio 2019)Una, puntate dal 19 al 25 maggio: Blanca rischia l’aborto Nelle puntate delladi UnaBlanca farà di tutto per allontanare Samuel. Ursula però giocherà un brutto scherzo alla figlia facendo in modo di lasciarla sola con il marito. Samuel a Unauseràsulla ragazza che inizierà ad avere delle perdite e rischierà di abortire. Blanca racconterà a Jamie di essere stata violentata dal figlio, ma Ursula farà in modo che tra i due cessino gli incontri. Nel frattempo nelle puntate dal 19 al 25 maggio di Unagli operai arriveranno ad Acacias 38 per protestare contro la morte di un lavoratore. Inigo e Leonor si rifugeranno in pasticceria, mentre Flora e Liberto andranno in sartoria. Il pasticcere finirà per baciare la Hidalgo, mentre Flora bacerà il marito di Rosina. Liberto vedrà il bacio tra Inigo e Leonor, ma prometterà alla ...

robertosaviano : La risata di questa bimba e la pernacchia fatta per divertirla dal primo ufficiale della #MareJonio di @RescueMed,… - PiazzapulitaLA7 : 'Aiutare un solo essere umano dà senso a tutta una vita' Mimmo Lucano #piazzapulita - matteosalvinimi : Poteva essere una strage, immagino l’angoscia dei genitori. Ma come si fa ad affidare la vita dei bambini a uno cos… -