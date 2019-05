L’uomo del giorno | Darìo Benedetto | possibile colpo della Roma

I koala sono “funzionalmente estinti” : L’uomo e i cambiamenti climatici responsabili del loro declino : Il numero dei koala è sceso così tanto in Australia che la specie è ora “funzionalmente estinta”. L’Australian koala Foundation ha dichiarato che potrebbero esserci solo 80.000 animali rimasti in libertà. Nonostante possa sembrare un numero alto, l’Australian koala Foundation dichiara che è improbabile che questi animali siano in grado di produrre una nuova generazione. La definizione di “estinzione funzionale” descrive una popolazione animale ...

Quando incontri L’uomo della tua vita il tuo cervello si modifica in modo incredibile : Amore e buonumore, che accoppiata vincente. Sapevate che il nostro cervello funziona ed è alimentato, anche, dall’amore che provate per un’altra persona? Quando incontriamo Lui, con la “elle” maiuscola, nella nostra testa accade una vera e propria magia: il nostro cervello si accende e fa, letteralmente, illuminare e modificare alcune parti di esso. Lo studio è stato effettuato tramite una risonanza magnetica: i ricercatori facevano vedere ai ...

L’uomo del giorno – Massimo Moratti - il presidente del… “Triplete” : L’uomo del giorno di oggi è Massimo Moratti, che compie 74 anni. Personaggio legato all’Inter, è stato presidente dei nerazzurri dal 18 febbraio 1995 al 19 gennaio 2004 e dal 6 settembre 2006 al 15 novembre 2013. Nel primo periodo, pochi i trofei vinti dalla squadra nerazzurra nonostante i tantissimi sforzi economici e alcuni grandi colpi di mercato. Tra tutti, quello del Fenomeno Ronaldo, sbarcato a Milano nel 1997 ma ...

L’uomo torna sulla Luna con la Missione Artemide : finanziamenti per l’obiettivo del 2024 : Il ritorno delL’uomo sulla Luna sembra essere sempre più una priorità per il presidente Trump che ha proposto un emendamento che dovrebbe concedere alla Nasa un finanziamento aggiuntivo pari a 1,6 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2020, sommati ai 21 miliardi già ottenuti precedentemente dall’agenzia. Per ora – spiega Global Science – si tratta solo di una proposta, il Congresso infatti deve ancora sottoscrivere la richiesta: ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Evra - l’esuberante ex Juventus : Continua il nostro classico appuntamento con ‘L’uomo del giorno’, oggi è il compleanno di Patrice Evra, ex calciatore della Juventus. Protagonista di una carriera ottima si tratta di un personaggio esuberante che fa parlare molto anche fuori dal campo in particolar modo con video che spopolano sul web. Tantissime le partite disputate, la prima avventura importante è stata con la maglia del Nizza, poi esperienza al Monaco ...

“L’uomo più vecchio del mondo” è morto : “aveva 123 anni” : Appaz Iliev sosteneva di essere la persona più longeva del mondo, essendo nata nel marzo del 1896. Aveva raccontato ai giornalisti di aver combattuto nella rivoluzione russa e di essere stato dichiarato "troppo vecchio" per combattere nella Seconda Guerra Mondiale. Nella sua lunga vita non avevva mai provato né una sigaretta né un goccio d’alcol.

Svelato a sorpresa il nome del programma che riporterà L’uomo sulla Luna : Annunciato a sorpresa il nome del programma della NASA che ha l’obiettivo di riportare l’uomo sulla Luna: è stato l’amministratore capo dell’Agenzia, Jim Bridenstine, a svelare che “Artemis” riporterà gli astronauti sul nostro satellite. “La prima volta che l’umanità è andata sulla Luna lo ha fatto sotto il nome di Apollo“, ha spiegato Bridenstine. “Il programma Apollo ha cambiato per ...

Cambiamenti climatici - oggi c’è più anidride carbonica nell’atmosfera che in qualsiasi momento dall’evoluzione delL’uomo : i rischi per la Terra sono enormi : L’anidride carbonica nell’atmosfera ha raggiunto livelli mai visti nell’intera esistenza umana: non storia, esistenza. Secondo i dati del Mauna Loa Observatory delle Hawaii, la concentrazione di CO2 nell’atmosfera è di oltre 415 parti per milione (ppm), molto più alta che in qualsiasi momento degli ultimi 800.000 anni, da prima dell’evoluzione dell’homo sapiens. Il dato è emerso ieri quando la Scripps Institution of Climatology, che misura i ...

L’uomo del giorno - Yaya Touré : uno dei più forti calciatori africani di sempre : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Yaya Touré, che compie 36 anni e pochi giorni fa ha annunciato il ritiro. E’ stato uno dei calciatori africani più forti di tutti i tempi e uno dei centrocampisti più completi degli ultimi anni. Ha iniziato a farsi conoscere al calcio europeo in Belgio, con la casacca del Beveren. Poi, è passato in Ucraina con il ...

L’uomo del giorno - Zdenek Zeman : l’allenatore dei gradoni compie 72 anni : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno”. Protagonista di oggi è un personaggio molto discusso Zdenek Zeman, allenatore ceco. Nato a Praga il 12 maggio del 1947, il boemo compie oggi 72 anni. In pochi sanno che suo zio, Cestmír Vycpálek, guidò la Juventus vincendo due scudetti consecutivi nel 1971-72 e nel 1972-73. Fu proprio lo zio materno a trasmettergli la passione per lo sport. Zeman ...

“L’uomo del giorno” - Andrés Iniesta : un professore del calcio : Torna puntuale l’appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno”. Protagonista di oggi 11 maggio è Andrés Iniesta, un genio del calcio, che compie 35 anni. Dopo aver iniziato la sua carriera nelle giovanili dell’Albacete, viene notato dagli osservatori del Barcellona che lo portano nella Masia. Esordisce in prima squadra nel 2002 in Champions League contro il Brugge. Una carriera con la maglia blaugrana ...

Catturato L’uomo che ha sparato in piazza alla piccola Noemi Il video dell’agguato : Fermata la persona che il 3 maggio ha aperto il fuoco in piazza Nazionale ferendo la bimba: si chiama Armando Del Re . Arrestato anche chi lo ha protetto

L’uomo del giorno – Dennis Bergkamp - l’olandese “non volante” : L’uomo del giorno di oggi è Dennis Bergkamp, che compie 50 anni. Viene soprannominato “l’olandese non volante” per via della sua ben nota paura di volare. Il calciatore ha fatto parte degli “Invincibili”, insieme ad Henry ha infatti composto l’attacco del grandioso Arsenal che nel 2003-2004 ha vinto la Premier League senza mai perdere una partita. L’attaccante cresce nelle giovanili ...

Dustin Hoffman e Toni Servillo insieme sul set del film L’uomo del labirinto : Dustin Hoffman è sul set del film L’uomo del labirinto, firmato dallo scrittore e regista Donato Carrisi e tratto dal suo omonimo romanzo. Dustin Hoffman reciterà insieme a a un pezzo da novanta del nostro cinema, Toni Servillo (ed è già arrivata la prima foto dal set). Le riprese, iniziate lo scorso 18 marzo, si stanno svolgendo sul set di Cinecittà Studios e proseguiranno per circa 7 settimane. Donato Carrisi è alla seconda pellicola dopo ...