Taekwondo | Mondiali 2019 | i risultati della seconda giornata Tre ori per la Corea del Sud

LIVE Taekwondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 16 maggio - Vito Dell’Aquila fuori agli ottavi! Eliminati anche Maglione e Giacomini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Mondiali 2019 di Taekwondo. Oggi ci attendono tanti altri combattimenti sui tatami di Manchester e vivremo il momento più importante di questa rassegna iridata per l’Italia, visto che in gara nei -54 kg ci sarà Vito Dell’Aquila, l’atleta di punta della Nazionale azzurra. Il 18enne pugliese cercherà di confermarsi tra i migliori del mondo dopo la medaglia di bronzo ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : netta sconfitta al primo turno per Valentino Maglione (-68 kg) contro l’australiano Thomas Afonczenko : Si è aperta la seconda giornata di gara presso la Manchester Arena dove sono in corso i Mondiali 2019, appuntamento fondamentale per la stagione del Taekwondo internazionale. Il primo dei tre azzurri a scendere in pedana è stato Valentino Maglione nei -68 kg. Il giovanissimo atleta italiano (classe 2002), all’esordio in una rassegna iridata, non è stato particolarmente fortunato e ha affrontato nel primo turno l’australiano Thomas ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di oggi (giovedì 16 maggio). Tutti gli italiani in gara : Prosegue oggi, giovedì 16 maggio, il calendario dei Mondiali 2019 di Taekwondo. La maggior parte della seconda giornata della rassegna iridata in corso a Manchester (Inghilterra) sarà dedicata alle categorie dei -54 kg e dei -68 kg al maschile e dei +73 kg al femminile che si affronteranno fino semifinali. La serata sarà invece riservata alle finali nelle categorie dei -46 kg e -73 kg al femminile e dei -58 kg al maschile, le cui fasi ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : risultati prima giornata. Corea del Sud subito protagonista - sorpresa Momenzadeh. Sfortunati gli italiani : Si è conclusa presso la Manchester Arena della nota città britannica la prima giornata dei Mondiali 2019, senza alcun dubbio l’appuntamento più atteso della stagione del Taekwondo internazionale soprattutto alla luce del peso specifico dei risultati ottenuti nel ranking di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il programma di gara ha previsto lo svolgimento delle fasi eliminatorie delle categorie dei -58 kg al maschile e dei -46 kg ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : Maristella Smiraglia eliminata agli ottavi. L’azzurra sconfitta 8-3 dalla serba Milica Mandic : Si ferma agli ottavi di finale il cammino di Maristella Smiraglia nei -73 kg ai Mondiali 2019 di Taekwondo, che si stanno svolgendo a Manchester. Non arrivano quindi soddisfazioni azzurre in questa prima giornata di gare, visto che questa mattina erano usciti al primo turno sia Antonio Flecca (-58 kg), che Sofia Zampetti (-46 kg). La 23enne nativa di Foggia è stata sconfitta dalla serba Milica Mandic con il punteggio di 8-3. L’azzurra ha pagato ...

LIVE Taekwondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 15 maggio - subito fuori Antonio Flecca e Sofia Zampetti. Maristella Smiraglia esce agli ottavi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di Taekwondo 2019, in scena a Manchester, in Gran Bretagna, questa settimana. La rassegna iridata costituisce il più importante appuntamento stagionale nel calendario internazionale e vedrà in gara le stelle della disciplina. La posta in palio sarà decisamente elevata dato che la competizione rappresenta una tappa fondamentale per gli atleti nel percorso di qualificazione ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : Maristella Smiraglia supera la cambogiana Sorn Seavmey e accede agli ottavi di finale nei -73 kg : Prima vittoria per la spedizione azzurra nella giornata inaugurale dei Mondiali 2019 di Taekwondo. Dopo le sconfitte al primo turno di Antonio Flecca (-58 kg) e Sofia Zampetti (-46 kg), è arrivato il successo di Maristella Smiraglia nell’incontro di apertura dei -73 kg. La 23enne foggiana n.30 del ranking mondiale (terza e ultima italiana impegnata oggi) ha avuto la meglio sulla cambogiana Sorn Seavmey con il punteggio di 15-5 superando ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : Sofia Zampetti fuori al primo turno nei -46 kg - netto il successo della tunisina Fadia Farhani : Secondo italiano in gara e seconda sconfitta al primo turno nella giornata inaugurale dei Mondiali 2019 di Taekwondo. Dopo la deludente prestazione di Antonio Flecca nei -58 kg, è arrivata anche l’eliminazione di Sofia Zampetti nei -46kg, superata dalla tunisina Fadia Farhani con il punteggio di 18-32. La giovanissima azzurra (classe 2001) si è ben comportata nel primo round, mettendo in difficoltà un’atleta molto esperta e capace di ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di oggi (mercoledì 15 maggio). Tutti gli italiani in gara : oggi (mercoledì 15 maggio) si svolgerà a Manchester la prima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Taekwondo. Questa rassegna iridata si aprirà con le fasi eliminatorie, fino alle semifinali, di tre categorie di peso: -58 kg maschili, -46 kg e -73 kg femminili. Per l’Italia saranno in gara rispettivamente Antonio Flecca, la giovane promessa Sofia Zampetti e Maristella Smiraglia, che partiranno Tutti e tre come outsider e avranno bisogno di ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Vito Dell’Aquila la punta - squadra azzurra giovane e pronta a stupire : Siamo ormai alla vigilia dell’inizio dei Mondiali 2019, primo grande appuntamento della stagione internazionale del Taekwondo e tappa fondamentale nel percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La pedana di Manchester (Inghilterra) vedrà la Nazionale italiana guidata dal direttore tecnico Claudio Nolano confrontarsi con le stelle della disciplina nel tentativo di confermare la qualità di un movimento complessivamente in ...