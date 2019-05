Tennis | Masters 1000 Madrid 2019 | Stefanos Tsitsipas fa l’impresa | batte Rafael Nadal e

oasport

(Di domenica 12 maggio 2019) Il greco(n.9 del mondo) realizza il sogno:re il n.2 ATPsulla terra rossa deldi(Spagna) e conquistare a 20 anni il secondo atto conclusivo in carriera dove lo attende il n.1 del ranking Novak Djokovic. Una partita di grande intensità quella andata in scena al “Manolo Santana”. L’ha spunta il “nuovo che avanza” 6-4 2-6 6-3 in 2 ore e 36 minuti di partita. Perè il primo successo contro il campione maiorchino dopo tre sconfitte, ultima delle quali nelle semifinali degli Australian Open. Per l’idolo di casa una partita nella quale ha commesso troppi errori (31) e solo a tratti ha espresso le sue eccezionalità qualità. Nel primo set l’inizio è contratto per entrambi. Lo spagnolo e l’ellenico concedono molto alla risposta dell’altro e non stupisce che nei primi ...

