SUSANNA TAMARO La verità che nasce dal dolore

'Raccontami l'Umbria - Stories on Umbria' - mensione speciale per il film "Orvieto e il favoloso mondo di SUSANNA Tamaro" : Fa della sua grande passione per i viaggi e le culture di tutto il mondo il suo lavoro. Inizia nel 1994 la sua esperienza televisiva e da allora non ha mai smesso di raccontare mondi e culture. "...