IT 2 | il trailer del secondo e ultimo capitolo del film tratto dal romanzo di Stephen King

EPIC GAMES - FORTNITE SEASON 9/ Video trailer : tutte le novità del gioco : EPIC GAMES, FORTNITE SEASON 9 Video: disponibile oggi la nuova stagione del famoso Videogame. tutte le novità del gioco e il trailer.

Beverly Hills 90210 - ecco la data e il primo trailer della nuova serie : il cast è riunito - ma il pensiero va a Dylan : La tanto desiderata 'reunion' del cast di Beverly Hills 90210 è ormai realtà e in queste ore la Fox ha lanciato il primo filmato promozionale. Per tutti i figli degli anni Novanta è un momento storico ...

Ghost Camp ha pubblicato il primo simpatico trailer del suo gioco di avventura Tales of Treachery : Tales of Treachery è il nuovo titolo in sviluppo dello studio Ghost Camp. Il gioco di avventura vi permetterà di utilizzare il vostro smartphone ed ha trama è abbastanza intrigante e particolare.Come riportato da DualShockers, il gioco è strutturato per avere un massimo di quattro giocatori. Tra questi, un giocatore sarà il traditore e dovrà essere smascherato dal gruppo, attraverso scelte narrative segrete ed una serie di eventi. Il meccanismo ...

Watchmen - il trailer della serie HBO di Damon Lindelof prevista in autunno (VIDEO) : Watchmen, HBO rilascia il primo trailer della serie prodotta da Damon Lindelof che debutterà in autunno. Il prossimo progetto di Damon Lindelof, che nella sua carriera di autore e produttore si è occupato di Lost e The Leftovers su HBO, sta per arrivare. HBO infatti ha rilasciato il primo trailer di Watchmen, la serie che si basa sull’omonimo fumetto di Alan Moore e Dave Gibbons e pubblicato da DC Comics negli anni ottanta. Watchman è ...

Watchmen - il primo teaser trailer della serie fa ben sperare : L’orologio dell’apocalisse, quello che annuncia la fine del mondo per colpa delle armi nucleari, batte il tempo in maniera implacabile e sulle sue note si sviluppa il primo teaser della serie Watchmen. Il video ci offre un assaggio della nuova produzione della HBO, tra le più attese di questa stagione dai fan. La serie infatti è ispirata alla celebre graphic novel Watchmen firmata da Alan Moore e disegnata da Dave Gibbons, ...

«Beverly Hills 90210» : primo trailer (e data di uscita) del revival «BH90210» : Che fine hanno fatto i ragazzi di Beverly Hills 90210?«La gang torna a ...

Watchmen il primo trailer dell'attesa serie tv HBO di Damon Lindelof con Jeremy Irons : HBO sta per dire addio a Game of Thrones, i suoi 12 milioni di spettatori e i numeri record anche in Italia per Sky Atlantic. Ma non ha alcuna intenzione di abbattersi o di abbassare il tiro. Basta vedere il primo trailer di Watchmen appena rilasciato.Un trailer che fa venire la voglia di vedere la serie anche a chi non mastica il fumetto DC Comics degli anni '80 da cui è tratto.prosegui la letturaWatchmen il primo trailer dell'attesa serie ...

Legion - ecco il trailer della terza e ultima stagione : http://www.youtube.com/watch?v=D8Vl1fuGn1A Una delle serie più ipnotiche e visionarie degli ultimi anni sta per fare il suo ritorno: la terza stagione di Legion, infatti, sarà trasmessa a partire dal prossimo 24 giugno negli Stati Uniti su Fx (mentre da noi arriverà su Fox). Gli episodi che andranno in onda saranno anche gli ultimi, portando a conclusione l’immaginario che lo showrunner Noah Hawley ha costruito attorno a David Haller (Dan ...

Vampire The Masquerade Bloodlines 2 - il nuovo trailer mostra la magia del sangue del clan Tremere : Il clan dei Tremere è il secondo ad essere presentato da Paradox Interactive. All'interno di Vampire The Masquerade Bloodlines 2 infatti saranno accompagnati dai Brujah, il clan precedentemente annunciato.Attraverso un'attenta ricerca, i Tremere hanno imparato a controllare il sangue dei vampiri, chiamato Vitae, e usarlo come un'arma potente. È Vitae che dà ai vampiri le loro abilità sovrumane, e la capacità del Tremere di armarli li rende ...

ANNA : online il trailer del nuovo film di Luc Besson : Luc Besson torna nei cinema di tutto il mondo e lo fa con “ANNA“, il nuovo film che ha il compito di farci dimenticare il deludente “Valerian e la città dei mille pianeti”. Di seguito la sinossi: Sotto la sorprendente bellezza di ANNA Poliatova c’è un segreto che scatenerà la sua indelebile forza e abilità per diventare uno dei più temuti killer del Governo. Un’elettrizzante corsa che si sviluppa con energia ...

Spiderman : nuovo trailer e un colpo di scena sul futuro della Marvel : Spiderman: Far from Home chiuderà la fase tre del Marvel Cinematic Universe, e con l'ultimo trailer rilasciato abbiamo importanti novità per il film e più in generale per il futuro della Marvel . ...

Game of Thrones 8 - ecco il trailer del quinto episodio : http://www.youtube.com/watch?v=F1fqet9V494 ATTENZIONE: spoiler sul quarto episodio dell’ottava stagione di Game of Thrones Gli effetti della battaglia di Grande inverno contro gli Estranei si sono fatte sentire ma altrettanto sanguinoso e gravido di conseguenze è stato anche lo scorso quarto episodio della stagione finale di Game of Thrones. La morte del drago Rhaegal e della fidata Missandei hanno scatenato in Daenerys una rabbia che non ...

Nuovo gioco di Game of Thrones in uscita? Il trailer Xbox stuzzica i fan del Trono di Spade : Lunedì è ormai il giorno di Game of Thrones. E in particolare della sua ottava stagione, quella che andrà a chiudere per sempre le vicende in salsa fantasy della saga di casa HBO sul piccolo schermo. Ispirato ai romanzi di George R. R. Martin, lo show va infatti in onda la domenica notte negli Stati Uniti, per poi sbarcare anche in Italia proprio il primo giorno della settimana, così da allietare gli appassionati di serialità affamati di epiche ...

Pet Sematary : la trama - il cast - il trailer del film dal 9 maggio al cinema : Pet Sematary, tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King , torna al cinema, dal 9 maggio,. E' infatti la seconda volta che viene adattato per il grande schermo. La prima fu nel 1989, ed il titolo ...