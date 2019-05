Upfronts 2019 | NBC ordina le serie tv Bluff City Law e Sunnyside

dituttounpop

(Di martedì 7 maggio 2019) UpfrontNBCta le prime due sere tv per la nuova stagione televisiva. La comedye il legal dramaLaw NBC ha aperto ufficialmente le danze qualche giorno prima degli Upfrontche terrà lunedì 13 maggio. Il canale, come è solito fare ogni anno, ha iniziato ad annunciare gli ordini aper alcuni dei pilot che ha prodotto nei mesi scorsi.In genere i primi ordini arrivano dalla casa di produzione interna, la Universal TV, ed è anche questo il caso. Il canale ha dato il via libera al legal dramaLaw e alla comedydi e con Kal Penn e prodotta da Michael Schur. Ricordiamo che NBC quest’anno hato 13 pilot, sei comedy e 7 drama.Qui trovi tutte le notizie sugli UpfrontIn genere i primi ordini di NBC contengono letv che andranno in onda già in autunno. Lo scorso anno infatti il canale ordinò per prima ...

