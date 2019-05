Pjanic-Juventus | il bosniaco apre al PSG | dichiarazione a sorpresa!

Juventus – Pjanic si guarda intorno - il centrocampista bianconero ammette : “sono in Italia da otto anni - nel calcio tutto è possibile” : Le confessioni di Pjanic: dalla delusione della Champions al possibile addio alla Juventus Pjanic pensa all’addio? Il centrocampista bianconero potrebbe salutare la Juventus già quest’estate, come emerso da un’intervista su Canal+: “nel calcio tutto è possibile ma bisogna che tutti siano d’accordo. tutto è possibile nel calcio, sono da otto anni in Italia, al terzo anno alla Juve, in un grande club, ma poi nel ...

Juventus - Pjanic lascia aperta la porta : 'Cambiare? tutto può succedere' : TORINO - Per la Juventus Pjanic è uno dei sacrificabili in estate insieme a Dybala, Alex Sandro, Douglas Costa e Cancelo, e le pretendenti non mancano. Il PSG è in prima fila e in un'intervista a ...

Juventus - Pjanic lascia aperta la porta : 'Cambiare? tutto può succedere' : TORINO - Per la Juventus Pjanic è uno dei sacrificabili in estate insieme a Dybala, Alex Sandro, Douglas Costa e Cancelo, e le pretendenti non mancano. Il PSG è in prima fila e in un'intervista a ...

Juventus - secondo Sportmediaset cinque big potrebbero lasciare Torino - tra questi Pjanic : Sarebbe pronta una sorta di rivoluzione in casa Juventus. A rivelare questa indiscrezione è Sport Mediaset, che parla di 'acque agitate' alla Continassa, proprio perché alcuni top player hanno evidentemente deluso soprattutto in Champions League. La dirigenza bianconera starebbe lavorando su cessioni pesanti così da poter investire in nuovi acquisti. D'altronde, l'investimento dello scorso anno su Cristiano Ronaldo ha portato la Juventus ad ...

Calciomercato Juventus : Pogba - Pjanic - Kroos - Ndombele - quanti incroci con il Real : Sarà un’estate torrida per il Calciomercato di Juventus e Real Madrid che secondo le ultime voci si sfideranno più di una volta. I dirigenti dei due club hanno molti interessi comuni soprattutto a centrocampo dove Pogba è il sogno sia di Zidane che di Allegri. Ma questo non sarà l’unico match in sede di trattativa, da Ndombele e Kroos passando per Pjanic gli incroci sono davvero molti. Calciomercato Juventus: sfida al Real Madrid per Pogba Il ...

Live Juventus-Torino 0-1 Pasticcio di Pjanic - segna Lukic : La 35esima giornata di Serie A si apre con l'anticipo di lusso del venerdì sera, il derby della Mole tra Juventus e Torino. Questa volta è il Torino a chiedere di più a...

Juventus-Torino 0-1 - Gol Lukic : errore di Pjanic -VIDEO- : GOL Lukic – La trentacinquesima giornata del campionato di Serie A si apre col derby Juventus-Torino. I bianconeri di Massimiliano Allegri, con Cristiano Ronaldo deciso a conquistare la vetta della classifica cannonieri, sono reduci dal pareggio esterno contro l’Inter; di contro, i granata di Walter Mazzarri hanno battuto tra le mura amiche il Milan in una sorta di spareggio per la qualificazione alla prossima Champions League. ...

Mercato Juventus : 6 cessioni - rivoluzione totale. Rischia anche Pjanic : Mercato Juventus- Fabio Paratici si prepara a metter mano alla nuova Juventus del futuro. Nascerà una nuova squadra totalmente rivoluzionata in ogni settore del campo. Come noto, Barzagli appenderà le scarpette al chiodo al termine della stagione, quasi certa anche la mancata conferma di Caceres. Resta in bilico anche il futuro di Alex Sandro, il […] More

Aulas vuole cedere Ndombele alla Juventus : “starebbe bene con Pjanic” : Ndombele interessa alla Juventus e viceversa, il patron del Lione Aulas ha parlato della cessione del giovane talento francese Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha parlato del suo gioiellino Tanguy Ndombele. Il giovane centrocampista interessa alla Juventus ed Aulas ha parlato della sua possibile cessione ai microfoni di Tuttosport: “La Juve lo vuole, ma ci sono anche il PSG, il Manchester United e il City. Sinceramente mi ...

Calciomercato Juventus - Pjanic sul futuro : “Non so cosa succederà” : Calciomercato Juventus, Pjanic parla del futuro – Potrebbe essere uno dei sacrificati di lusso sull’altare del Calciomercato. Le prossime potrebbero essere le ultime 4 partite di Miralem Pjanic con la maglia della Juventus. Da tempo si parla di una mini rifondazione nella rosa bianconera, con Paratici che oltre ad un lavoro di svecchiamento dovrà essere […] L'articolo Calciomercato Juventus, Pjanic sul futuro: “Non so cosa succederà” ...

Corriere Dello Sport : 'La Juventus pretende 100 milioni di euro per privarsi di Pjanic' : Ci attendiamo una sorta di rivoluzione nella rosa juventina, con grandi investimenti sul mercato ma anche con pesanti cessioni, utili per finanziare gli acquisti ma soprattutto per equilibrare un bilancio 'provato' economicamente la scorsa stagione dall'arrivo di Cristiano Ronaldo. Probabilmente la maggior parte degli arrivi si svilupperanno in difesa e a centrocampo, in quanto è necessario un incremento di qualità e di gioventù. Il ritiro di ...

Pjanic-Juventus - quale futuro? Il centrocampista esce allo scoperto : PJANIC JUVENTUS- Miralem Pjanic, intervistato ai microfoni dei colleghi de “La Stampa”, ha colto l’occasione per fare il punto della situazione in vista del presente, ma rivelando alcune indiscrezioni anche in ottica futura. Il centrocampista ha fatto il punto anche sul percorso in Champions dei bianconeri, lanciando una stoccatina a chi chiacchiera troppo. Un appello […] More

Inter-Juventus - Pjanic mette le cose in chiaro : “siamo sempre motivati - scendiamo in campo per dare il massimo” : Il centrocampista della Juventus ha affidato ad Instagram le sue sensazioni dopo il match contro l’Inter “Due gol e un assist bellissimi perché un derby d’Italia che si rispetti non merita niente di meno“. Sono le parole del centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic, dopo il pareggio per 1-1 con l’Inter e autore dell’assist di tacco che ha liberato Ronaldo in occasione del gol del pareggio ...

Inter-Juventus - Nainggolan attacca : “partita particolare perchè potevo finire lì. Pjanic? L’ho sentito perchè…” : Il centrocampista dell’Inter ha parlato in vista del match di San Siro contro l’Inter, sottolineando di voler vincere per chiudere il discorso Champions “È sempre stata una partita particolare per me perché mi hanno cercato in passato e poi non si è fatto niente. Preferisco sfidare le squadre più forti per cercare di batterle, è una cosa che ho sempre avuto in testa. È la squadra da battere da tanti anni e penso che ...