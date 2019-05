Formula 1 | che stilettata di Vettel ai tifosi tedeschi | parole durissime del pilota della

Formula 1 - segreti e retroscena su Marchionne : svelati i motivi che lo hanno spinto a ‘scegliere’ Binotto : Nel libro monografico di Tommaso Ebhardt sono stati svelati alcuni retroscena relativi alle scelte di Marchionne sulla gestione della Ferrari segreti e retroscena relativi a Sergio Marchionne sono racchiusi nel libro monografico di Tommaso Ebhardt, nel quale si comprende a fondo il modo con cui l’imprenditore italo-canadese aveva deciso di gestire la Ferrari. Photo4/LaPresse L’obiettivo era quello di riportarla al successo, per ...

Formula 1 - Ecclestone bacchetta Vettel : “è il mio pilota preferito - ma non si aspettava che Leclerc…” : L’ex boss della Formula 1 ha parlato del momento che vive la Formula 1, soffermandosi su Hamilton e Leclerc Bernie Ecclestone ha lasciato il ponte di comando della Formula 1, ma continua a viverla da vicino respirando l’aria del paddock. L’ex boss del circus si è presentato anche a Baku per il quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1, guardando da vicino la vittoria di Bottas su Hamilton e ...

Formula 1 - la FIA ha preso la propria decisione : ecco come saranno le qualifiche a partire dal 2020 : La Federazione Internazionale ha bocciato la Q4, mantenendo per la stagione 2020 lo stesso formato di qualifiche attuale Il format di qualifiche non subirà variazioni nella prossima stagione, la FIA ha infatti deciso di bocciare l’idea di inserire il Q4, oltre alle tre fasi già presenti di diciotto, quindici e dodici minuti. Photo4/LaPresse Tutto dunque resterà invariato, dal momento che i tecnici della Federazione ...

Senna - il mago della pioggia che morendo ha rivoluzionato la Formula 1 : Quella che lui ha trovato venticinque anni fa raggiungendo il su Dio dopo aver rivoluzionato quel mondo di folli cavalieri moderni che non lo dimenticherà mai.

Formula 1 – 25 anni fa moriva Ayrton Senna - sui social boom di dediche! Dalla Clinica Mobile ad un Webber commovente : “non l’ho mai incontrato - ma…” [GALLERY] : Piovono dediche speciali per Ayrton Senna sui social nel giorno del 25° anniversario della sua morte Sono passati ben 25 anni Dalla tragica scomparsa di Ayrton Senna: il campione brasiliano di Formula 1 ha lasciato un grande vuoto in questo sport dopo la sua morte in quello spaventoso incidente di Imola. Nessuno ha però dimenticato “Magic” ed è per questo motivo che sui social, oggi, piovono tantissimi messaggi dedicati proprio ...

Ayrton Senna - il pilota che ha riscritto la storia della Formula 1 - : Gli esordi nel 1984 con la Toleman, il passaggio in Lotus, i successi in McLaren, la rivalità con Prost. E l'unica, tragica, stagione con la Williams. Il pilota brasiliano è morto dopo uno schianto ...

Formula 1 - Chris Horner mette le cose in chiaro : “Verstappen guiderà la Red Bull al 100% anche l’anno prossimo” : Il team principal della Red Bull ha blindato Max Verstappen, confermando che rispetterà il suo contratto in scadenza nel 2020 Il contratto di Max Verstappen scade nel 2020, ma la Red Bull non ha nessuna intenzione di abbassare la guardia in vista della prossima stagione. photo4/Lapresse La Mercedes ha già preso informazioni sul pilota olandese, che ha ammesso di non avere avuto contatti con Wolff, nonostante le indiscrezioni trapelate per ...

Ayrton Senna e l’eredità di un mito della Formula 1 che non muore mai : Se fosse ancora vivo Ayrton Senna sarebbe un ricco uomo d'affari di 59 anni, dal fisico ancora piacevole, chiamato dalle televisioni di tutto il mondo a dispensare pillole della sua schietta saggezza. A 25 anni dal quel tremendo 1° maggio a Imola, quando perse la vita in un incidente al settimo giro del Gran Premio di San Marino, il ricordo del pilota brasiliano è vivo più che mai. Di Senna non si parla spesso, ma appena si ...

Formula 1 - Binotto getta acqua sul fuoco : “non credo che i risultati ottenuti finora…” : Il team principal della Ferrari ha parlato del divario con la Mercedes, soffermandosi anche sulle scelte compiute a Baku Difficile comprendere cosa distanzi in questo momento la Mercedes dalla Ferrari, fatto sta che le Frecce d’Argento viaggiano a velocità supersonica rispetto a tutto il resto del gruppo. photo4/Lapresse Risposte difficili da trovare, ma la scuderia di Maranello non può perdere altro tempo considerando le quattro ...

Formula 1 - highlights del GP di Baku e classifiche : Il finlandese, in grande spolvero, oltre alla vittoria si è ripreso anche la leadership del Mondiale , pur con un solo punto, 87 a 86, sul cinque volte campione del mondo. Il colpo di scena, ...

Formula 1 - le classifiche del Mondiale dopo il GP di Baku in Azerbaijan : Daniil Kvyat, RUS, 1 Classifica costruttori Mercedes avanti anche nel Mondiale costruttori: sono 173 i punti del team campione del mondo in carica, contro i 99 della Ferrari. Sul "podio" la Red Bull ...

Formula 1 – Il Gp d’Azerbaijan regala sensazioni positive a Verstappen : “cercheremo di migliorare ancora a Barcellona” : Le sensazioni di Max Verstappen dopo il quarto posto conquistato oggi al Gp d’Azerbaijan: le parole dell’olandese della Red Bull Non era mai accaduto prima, la Mercedes è entrata nella storia con la sua quarta doppietta consecutiva in questa stagione 2019 di Formula 1 iniziata col botto. La Ferrari, ancora una volta, non è riuscita a mettere i bastoni tra le ruote alle Frecce Argento, che celebrano a Baku la vittoria di ...

Formula 1 : gli orari delle repliche del GP Baku : I non abbonati appassionati di Formula 1 possono seguire l'andamento della gara sul sito skysport.it: qui, in tempo reale, è a disposizione la cronaca live giro dopo giro. News, indiscrezioni e foto ...

Formula E : a Parigi DS TECHEETAH rafforza la leadership : La quarta edizione dell’ePrix di Parigi, gara di casa di DS Automobiles, è stata teatro della prima vera gara “bagnata” nella storia della Formula E. DS TECHEETAH ha portato a termine un’altra impresa di successo nelle strade della capitale francese, con André Lotterer che ha replicato la seconda posizione, e la sesta per Jean-Éric Vergne. […] L'articolo Formula E: a Parigi DS TECHEETAH rafforza la leadership sembra essere il primo su ...