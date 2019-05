Radio Radicale | Turco | ' voto deputati M5S Sicilia smentisce decisione nazionale'

Radio Radicale : Bernardini - 'dal 21 maggio impossibile assistere a sedute parlamentari' : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - "Dal prossimo 21 maggio saremo impossibilitati ad assistere alle sedute parlamentari". E' la denuncia di Rita Bernardini, coordinatrice della Presidenza del Partito Radicale, incontrando la stampa a Palermo. "Non se ne occupa nessuno- dice - Il consiglio d'Europa condan

Radio Radicale : Bernardini - 'siamo qui per lottare per la libertà di stampa' : Palermo,3 mag. (AdnKronos) - "Il Partito Radicale non si presenta in quanto tale elle elezioni, chi vedesse nella nostra iniziativa un motivo elettorale sbaglia. Siamo qui per lottare per la libertà di stampa". Lo ha detto Rita Bernardini, coordinatrice del Partito Radicale, nel corso di una confere

Radio Radicale : Turco - 'visione di prospettiva informazione pubblica monopolista' : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - "Non si guarda in faccia nessuno, nel momento in cui si ha una visione di prospettiva di informazione pubblica monopolista, nelle mani della Rai. Noi attendevamo con ansia il cambiamento ma l'unico cambiamento che c'è stato è che si sono sostituiti i rappresentanti dei

Radio Radicale : Aricò (Db) - 'servizo pubblico fondamentale - convenzione va rinnovata' : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - "Radio Radicale per oltre 40 anni ha garantito agli italiani la conoscenza di quello che avviene nelle nostre istituzioni, nei nostri tribunali, nei partiti, nelle piazze d'Italia. Un servizio pubblico fondamentale e per questo il nostro auspicio è che la convenzione si

Radio Radicale : Ars approva mozione - Cracolici 'dalla Sicilia appello per salvare emittente' : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - “Dalla Sicilia parte un appello in difesa di un pezzo di storia della democrazia italiana, e in quella storia c’è anche Radio Radicale. Una storia di libertà e di pluralismo che deve andare avanti”. Lo ha detto Antonello Cracolici, parlamentare regionale del PD e primo

Radio Radicale : domani conferenza stampa Bernardini e Turco all'Ars : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - Il rinnovo della convenzione fra lo Stato e Radio Radicale ma anche temi più generali come la libertà d’informazione e lo stato di diritto. Sarà questo il tema della conferenza stampa del Partito Radicale che si terrà domani, venerdì 3 maggio, alle 11.30, nella sala sta

Radio Radicale a rischio chiusura. Di Maio 'Troveremo una soluzione' : 'Per Radio Radicale troveremo una soluzione'. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio ad Alessandro Poggi nell'intervista in onda su Rai2 all'interno di 'Povera patria'. Parole rassicuranti, che ...

Botta e risposta tra il giornalista di Radio Radicale e Buffagni : “Non è a favore del salvataggio?” - “14 milioni una follia” : “Non farete un bando pubblico, non è a favore del salvataggio della Radio?”. Botta e risposta tra un cronista di Radio Radicale, durante il corteo del 25 aprile a Milano, e il sottosegretario del Movimento 5 stelle, Stefano Buffagni. Che ha ribattuto: “Quattordici milioni di euro per una Radio sono una follia”. L'articolo Botta e risposta tra il giornalista di Radio Radicale e Buffagni: “Non è a favore del ...

Salviamo Radio Radicale e la sua informazione democratica : l'appello di Repubblica al premier Conte : ... ma noi di Repubblica non ci saremmo rivolti a lei, affidandole la nostra speranza di salvare Radio Radicale e dunque l'impareggiabile servizio pubblico che offre e il bellissimo mondo di passione e ...

Radio Radicale - Fnsi sostiene il parere dell'Authority per le Garanzie nelle Comunicazioni : L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha inviato un parere al Governo nel quale invita a non tagliare la convenzione con Radio radicale senza che neppure sia stata definita la riforma del ...

Radio Radicale - perchè l'Agcom la difende e chi potrebbe prendere il suo posto : Il presidente Agcom Angelo Cardani non ha dubbi: Radio radicale va salvata, «va garantita la [sua] continuità», almeno fino a quando non sarà indetta una gara per l'assegnazione della comunicazione ...

Agcom si schiera con Radio Radicale : L'Agcom si schiera contro la chiusura di Radio Radicale, dopo la decisione dell'esecutivo di non rinnovare la convenzione. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Agcom, ha scritto una lettera ...

Lo sfregio a Radio Radicale spiegato con i 900 milioni buttati dal governo : Al direttore, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha inviato un parere al governo nel quale invita a non tagliare la convenzione con Radio Radicale senza che neppure sia stata definita la riforma del settore. Radio Radicale costa 5 milioni di euro all’anno. Qualcuno può spiegarci per qual

Agcom al governo - prorogare convenzione a Radio Radicale : L'Agcom, in relazione all'annuncio della decisione di non rinnovare la convenzione a Radio Radicale, ha inviato al governo - informa una nota - una segnalazione urgente per formulare alcune ...