Sarah Altobello sta con l' agente Tony Toscano da tre anni? Le foto dello scoop a Domenica

Paolo Brosio : "Sarah Altobello? Ragazza speciale ma ho in testa solo la Madonna" (video) : Paolo Brosio, ospite, oggi, di 'Domenica Live', ha conosciuto la 'suocera' Mariolina, mamma di Sarah Altobello, la naufraga con cui ha legato tantissimo durante l'avventura de 'L'Isola dei famosi' (tanto da strapparle un bacio):prosegui la letturaPaolo Brosio: "Sarah Altobello? Ragazza speciale ma ho in testa solo la Madonna" (video) pubblicato su Gossipblog.it 31 marzo 2019 18:25.

Isola Dei Famosi : Nuova critica di Marina La Rosa a Sarah Altobello : Nuove critiche e nuove discussioni tra Marina La Rosa e Sarah Altobello all’Isola Dei Famosi Si è conclusa l’esperienza dei cinque concorrenti in gara a L’Isola dei Famosi: oggi è stato l’ultimo giorno sulle spiagge di Cayo Paloma. Sarah Altobello in lacrime si è scusata per aver “ammorbato” il gruppo con la sua esuberanza. Marina La Rosa, che … Continue reading Isola Dei Famosi: Nuova critica di Marina La Rosa a Sarah ...

L’Isola dei Famosi : Marina lancia un sospetto su Sarah Altobello : Marina La Rosa dell’Isola esprime perplessità su Sarah Altobello: la confessione E’ appena andata in onda una nuova puntata del daytime de L’Isola dei Famosi. E in questa occasione ad aver fatto molto parlare è stata Marina La Rosa, la quale ha lanciato un sospetto su Sarah Altobello che ha lasciato tutti di stucco. Cosa ha detto? La leader della settimana, parlando con Marco Maddaloni, ha rivelato: “Canta e balla però ...

Isola dei famosi : Sarah Altobello al centro delle critiche prima della finale : Isola dei famosi, Sarah Altobello al centro delle critiche: le accuse prima della finale Sarah Altobello è sicuramente una delle sorprese più inaspettate di questa edizione dell’Isola dei famosi. La ragazza, con i suoi modi di fare e la sua spontaneità, è riuscita a conquistare il pubblico da casa in questi mesi. Oggi, però, c’è […] L'articolo Isola dei famosi: Sarah Altobello al centro delle critiche prima della finale ...

Isola dei Famosi 2019/ La rivincita di Sarah Altobello : sarà lei la vincitrice? : Isola dei Famosi 2019, la rivincita di Sarah Altobello dopo un passato difficile: sarà lei la vincitrice del reality strappandola a Maddaloni e Marina?

5 curiosità su Sarah Altobello - finalista de 'L'Isola dei Famosi' : Nata nel 1988 a Modugno, Sarah Altobello è definita la Melania Trump italiana per la somiglianza, si intende, non certo per i possedimenti. Dopo numerose apparizioni televisive sbarca come naufraga all'Isola dei Famosi senza avere i favori del pronostico. E invece la sosia della first Lady è finalista del reality: la puntata finale andrà in onda il 1° aprile su Canale 5. Di seguito 5 curiosità su Sarah Altobello.

Isola 2019 - Sarah Altobello in lacrime : la rivincita dopo un passato difficile : Isola dei famosi, Sarah Altobello dopo la puntata: la confessione nel daytime Nel daytime dell’Isola 2019 di oggi, martedì 26 marzo, abbiamo visto Sarah Altobello in lacrime. Era un misto di felicità e soddisfazione, un senso di rivincita per un passato complicato che non è riuscita a trattenere. Sarah dovrà ancora conquistare il suo posto in […] L'articolo Isola 2019, Sarah Altobello in lacrime: la rivincita dopo un passato ...

Isola dei Famosi - Soleil eliminata. La rissa in diretta con Sarah Altobello - la riduce in lacrime : Durante la puntata dell'Isola dei Famosi 2019 di ieri 24 marzo è scoppiata una lite tra Soleil Sorgé e Sarah Altobello. Quest'ultima a termine del confronto è anche scoppiata in lacrime. GUARDA IL VIDEO - Continua il confronto tra Sarah e Soleil Il motivo? Una frase che Aaron Nielsen ha riportato a

Isola dei Famosi 2019 - la semifinale : Aaron Nielsen e Sarah Altobello in nomination. Marina La Rosa prima finalista : semifinale dell'Isola dei Famosi 2019 confusa ma finalmente con un po' di brio. Durante la diretta che abbiamo seguito minuto per minuto su Leggo.it tra prove da...

Soleil - lite con Sarah : la Altobello in lacrime - la rivelazione di Aaron : Isola dei Famosi, Sarah in lacrime: il motivo della lite con Soleil Sorge Nella nuova puntata dell’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi ha deciso di parlare anche della lite tra Soleil e Sarah. Le due giovanissime naufraghe hanno legato davvero molto, eppure qualcosa è cambiato proprio nel corso dell’ultimissima settimana. La Sorge e la Altobello si […] L'articolo Soleil, lite con Sarah: la Altobello in lacrime, la rivelazione di ...

Paolo Brosio/ Mamma Anna non approva il flirt con Sarah Altobello - Isola dei famosi - : Settimana scorsa Paolo Brosio ha lasciato l'Isola dei famosi 2019, questa sera sarà accolto nello studio di Canale 5 da Alessia Marcuzzi.