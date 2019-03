Processo Montante | il Governo nazionale non si costituisce parte civile

Tra Lega e M5S si apre pure il caso del “ Processo Montante” : "Morra chieda a Conte". L'ennesima frizione Lega -Cinquestelle si consuma sul processo Montante e la mancata costituzione del ministero dell'Interno come parte civile. Nicola Morra, presidente M5s della commissione Antimafia, chiede conto a Salvini di tale scelta. La risposta del Viminale non si fa attendere: "Il ministero voleva costituirsi parte civile nel processo ad Antonello Montante, l'ex presidente di Confindustria Sicilia arrestato lo ...

Montante - il Processo sospeso in attesa che Cassazione decida sulla remissione : Il processo ad Antonello Montante è stato sospeso. Lo ha deciso il giudice per le udienze preliminari, Graziella Luparello, in attesa che la corte di Cassazione si esprima sulla richiesta di remissione presentata nei giorni scorsi dai legali dell’ex Presidente di Confindustria Sicilia, in carcere per corruzione. La decisione della Suprema corte è attesa per il 19 febbraio. Sospesi anche i termini di custodia cautelare. La prossima udienza del ...