Ucraina | il governo impedisce l' ingresso nel Paese a Marc Innaro | giornalista Rai

(Di lunedì 25 marzo 2019) Ilnazionale ucraino ha vietato l'accesso sul suo territorio nazionale ae corrispondente della Rai. Il collega si stava recando a Kiev, capitale del, per seguire le imminenti elezioni presidenziali. Secondo quanto riporta la stampa internazionale,è stato fermato alla frontiera tra la Russia e l', e le Autorità lo avrebbero trattenuto per circa due ore all'aeroporto della capitale. Si trovava insieme a lui anche il suo operatore russo.Il: 'Il mio accredito era già pronto' All'agenzia di stampa Ria Novostoi, così come riferisce anche l'Agi,ha spiegato che il suo accredito per seguire le elezioni comeera pronto. Si doveva soltanto recare presso la Commissione elettorale centrale per ritirare il pass. I motivi che avrebbero portato il cronista ad essere allontanato dalpossono essere ...

