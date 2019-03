Qualificazioni Europei calcio 2020 | i risultati di oggi 25 marzo | Francia ed

oasport

(Di lunedì 25 marzo 2019) Sette le partite disputate(lunedì 25) per quanto riguarda leaglididel. Riflettori puntati sui campioni del Mondo in carica della: sfida difficile per i transalpini con l’Islanda, ma nessun problema per la banda di Deschamps che ha dominato in lungo e in largo, chiudendo il match per 4-0. A segno le stelle Griezmann e Mbappé, mentre a sbloccare il risultato è stato Umtiti. Nello stesso girone successi netti per Turchia (4-0 sulla Moldavia), che rimane in scia ai vincitori di Russia 2018, ed Albania (3-0 in casa di Andorra).A valanga anche l’Inghilterra: due partite, dieci gol fatti e solo uno subito. Nettissimo 5-1 in casa del Montenegro per i britannici che passano in svantaggio ma poi cambiano marcia e con i soliti noti (Barkley, Sterling e Kane) ribaltano il risultato. Gruppo A che ha visto impegnate anche Kosovo ...

