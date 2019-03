L’Italia vince contro la Finlandia | arriva la reazione del web FOTO ...

Barella e Kean gol - L’Italia vince nel segno dei giovani : Gli azzurri battono 2-0 la Finlandia all’esordio delle qualificazione di Euro 2020. Al Friuli di Udine l’Italia di Mancini si aggiudica la prima partita del proprio girone con le reti di Barella al settimo del primo tempo e del più giovane della compagine, Kean, al 74’. ...

Biathlon - L’Italia vince la Coppa del Mondo di biathlon sabato se… Tutti i piazzamenti possibili di Wierer - Kuzmina ed Olsbu : La corsa per la Coppa del Mondo di biathlon si appresta a vivere la volata finale: Dorothea Wierer ha allungato su Lisa Vittozzi al termine della sprint odierna, ma restano ancora in corsa per il successo finale la norvegese Marte Olsbu Roeiseland e la slovacca Anastasiya Kuzmina. Vediamo cosa deve accadere sabato affinché le due straniere vengano aritmeticamente eliminate dalla corsa al successo finale. Si tratta di una caso più semplice ...

Banche e salvataggi - L’Italia vince contro la Ue : legittimo usare il Fitd. Patuelli (Abi) : ora Vestager si dimetta : Il tribunale Ue dà ragione all’Italia contro la commissione Ue. I capitali del «Fitd» non sono pubblici, quindi si potevano usare per salvare Tercas. Banca Etruria, Banca Marche, CariChieti e CariFerrara avrebbero potuto essere salvate. Roberto Gualtieri (Parlamento Ue): dall’Europa gravissimi danni economici e politici all’Italia

Rugby femminile - LE DONNE SANNO VINCERE! Francia asfaltata - L’Italia è seconda nel Sei Nazioni! : Impresa storica dell’Italia femminile di Rugby, che sconfigge la Francia per 31-12 a Padova nell’ultima giornata del Sei Nazioni e centra, per la prima volta il secondo posto nella competizione. Le azzurre infatti marcano quattro mete e non lasciano bonus alle avversarie, scavalcandole in classifica per un solo punticino. Inizio a tutta per l’Italia, che dopo tanti minuti in avanti sfonda al 22′ con la meta di Stefan. Si ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour Doha 2019 : vince Emanuele Gaudiano - quarto Alberto Zorzi. L’Italia parte col botto in Qatar! : Inizia col botto per l’Italia il Longines Global Champions Tour 2019: nella la prima tappa del circuito internazionale di Equitazione, scattata oggi a Doha, in Qatar, nel salto ostacoli erano attesi i migliori cavalieri del mondo, ma sul campo gara si sono distinti i due azzurri iscritti alla competizione: vittoria per Emanuele Gaudiano, quarto posto per Alberto Zorzi. Emanuele Gaudiano ha scelto di gareggiare quest’oggi con Chalou e ...

Tennis - Sinner è il primo 2001 a vincere un Challenger. Perché per L’Italia non è solo l’ennesimo exploit a cui aggrapparsi : Miedler, Caruso, Galovic, Quinzi, Lamasine e Marcora. Questo è il tabellone che ha dovuto affrontare il 17enne italiano Jannik Sinner per vincere il suo primo Challenger in carriera a Bergamo, diventando il primo Tennista nato nel 2001 a raggiungere un simile traguardo. Un successo inatteso, arrivato senza concedere nemmeno un set negli ultimi tre incontri e mettendo in campo una maturità difficile da trovare in un ragazzo così giovane. ...

L’Italia vince agli Oscar 2019 con Spider-Man : un nuovo universo : Spider-Man: un nuovo universo ha vinto come miglior film d'animazione, e con lui abbiamo avuto anche noi il nostro Oscar 2019. La pellicola, nata dalla collaborazione tra Sony e Marvel, vede infatti tra i suoi creatori il nome dell'illustratrice italiana Sara Pichelli. Proprio lei è la disegnatrice che ha creato il personaggio di Miles Morales, l'adolescente ammiratore di Spider-Man e protagonista della pellicola di animazione diretta da Bob ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari e il ruggito vincente di una guerriera. Brava Martina Rizzelli - L’Italia vola a Melbourne : L’Italia ha incominciato la propria stagione col botto, il calendario internazionale della Polvere di Magnesio si è aperto con la seconda tappa della Coppa del Mondo a Melbourne e le azzurre si sono prontamente messe in luce. In Australia serviva una partenza a razzo per dare il morale giusto a tutto il gruppo e Vanessa Ferrari ha piazzato la sua fenomenale zampata, confermandosi una Regina indiscussa della Ginnastica artistica capace di ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : alL’Italia manca solo un successo. Vincere contro l’Ungheria per volare in Cina : Una partita attesa 13 anni. Domani sera a Varese l’Italia sfida l’Ungheria in un match che può dare agli azzurri la qualificazione matematica al Mondiale del prossimo anno. La Nazionale di Basket manca alla rassegna iridata dal lontano 2006, quando in Giappone venne sconfitta agli ottavi di finale in un match pazzo dalla Lituania. E’ passato davvero troppo tempo, tante delusioni e amarezze, tanti sogni infranti sul più bello, ...

VIDEO Biathlon - L’Italia vince la staffetta single mixed : Dorothea Wierer e Lukas Hofer in trionfo a Soldier Hollow : L’Italia ha vinto la staffetta single mixed di Soldier Hollow, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. Dorothea Wierer e Lukas Hofer si sono scatenati negli USA e hanno così conquistato una vittoria pesantissima, la prima per il nostro Paese in questo nuovo formati di gara. Wierer si è ampiamente riscattata dopo gli otto errori commessi nell’inseguimento di ieri ed è stata perfetta al poligono meritando il successo ...

Rugby - Conor O’Shea : “Far vincere L’Italia vale una carriera intera. Abbiamo un grande futuro - si vede la luce” : L’Italia del Rugby sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua storia, le 19 sconfitte consecutive nel Sei Nazioni rappresentano un vero e proprio record, la nostra Nazionale fatica a tenere testa alle big della palla ovale e il CT Conor O’Shea è sempre messo in discussione: non si vedono grandi passi in avanti, il gioco latita e manca sempre qualcosa per provare a vincere una partita nel torneo più prestigioso. La ...

Sanremo - Beppe Sala : "Bravo Mahmood - con te vince Milano e L’Italia" : Il sindaco di Milano Beppe Sala si congratula via Twitter con il vincitore di Sanremo 2019, Mahmood: Bravo Mahmood-Music! Con te ha vinto Gratosoglio, Milano e l’Italia. Ti aspetto a Palazzo Marino per congratularmi di persona. Bravo @Mahmood_Music! Con te ha vinto Gratosoglio, Milano e l’Italia. Ti aspetto a Palazzo Marino per congratularmi di persona — Beppe Sala (@BeppeSala) February 10, 2019 Sala ha fatto i complimenti al 26enne ...