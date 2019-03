Emilia Romagna | Allerta Meteo Vento e Mare 25 Marzo 2019

Emilia Romagna - genitori no vax minacciano le maestre : intervenuti i carabinieri : In due istituti comprensivi scolastici di Faenza e Brisighella, in Emilia Romagna, sono dovuti intervenire più volte i carabinieri per sedare la tensione scoppiata tra alcuni genitori no vax e le maestre. A raccontare la spiacevole vicenda è la dirigente scolastica dei due plessi, Paola Fiorentini. I no vax hanno minacciato e aggredito verbalmente le maestre La Fiorentini racconta che, da diversi anni, i genitori degli alunni non vaccinati sono ...

Presentati i nuovi treni regionali dell'Emilia Romagna in servizio da maggio : Parte da Bologna quella che Orazio Iacono, amministratore delegato di trenitalia, definisce la rivoluzione del trasporto ferroviario regionale. I protagonisti si chiamano "Rock" e "Pop". Sono treni Made in Italy e super green - operativi da maggio, a partire dall'Emilia Romagna - che entro il 2023 permetteranno il rinnovo dell' 80% della flotta dei convogli regionali di trenitalia in tutto il paese. E che oggi sono stati Presentati a Bologna ...

Ospedali a rischio - 600 medici in meno nei prossimi sei anni in Emilia-Romagna : BOLOGNA - 2025, fuga dagli Ospedali. Fra sei anni, calcola il sindacato Anaao, il più rappresentativo della categoria, in Emilia-Romagna lavoreranno quasi seicento camici bianchi in meno e reparti ...

Maltempo in Emilia-Romagna : dichiarato lo stato di emergenza : “La dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per il Maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna ad inizio febbraio è una buona notizia. Ora attendiamo che la deliberazione assunta ieri dal Consiglio dei ministri sia pubblicata per avere conferma dello stanziamento iniziale di risorse destinate ad affrontare l’emergenza e conoscere le modalità fissate per il primo rimborso dei danni a cittadini e imprese”. Così Paola Gazzolo, assessore ...

Maltempo in Emilia Romagna : dichiarato lo stato di emergenza : “La dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per il Maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna ad inizio febbraio è una buona notizia. Ora attendiamo che la deliberazione assunta ieri dal Consiglio dei ministri sia pubblicata per avere conferma dello stanziamento iniziale di risorse destinate ad affrontare l’emergenza e conoscere le modalità fissate per il primo rimborso dei danni a cittadini e imprese”. Così Paola Gazzolo, assessore ...

Agricoltura - Emilia Romagna : “Per Arpae siamo in siccità moderata” : Acqua osservata speciale in Emilia-Romagna. Anche se è presto per creare allarmi, le temperature al di sopra della media stagionale e le scarse piogge invernali, mostrano che siamo in una fase di siccità moderata. Il cambiamento climatico è già in atto e ha un forte impatto sul settore agricolo, che tenderà ad accentuarsi nel futuro. E per fare il punto sullo stato delle risorse idriche si è riunita oggi, in Regione, la Consulta agricola ...

Concorso OSS in Veneto - assistente sociale Lazio - istruttore culturale Emilia Romagna : Anche a fine marzo è possibile prendere parte a numerosi concorsi pubblici per differenti ruoli professionali. In Veneto l'Azienda Zero ha indetto un bando pubblico per l'assunzione di 312 OSS, mentre il Comune di Viterbo e l'Unione Terred'acqua hanno bandito nuovi avvisi e concorsi, per la professione di assistente sociale e istruttore direttivo ai servizi culturali. Ma vediamo nello specifico come inoltrare la propria candidatura. Selezione ...

Cultura - il Sud Italia maglia nera dei finanziamenti Ue : brillano Lazio ed Emilia Romagna : Dei finanziamenti messi a disposizione dal programma "Europa creativa" negli anni 2014-2020 l'Italia fa peggio del Belgio ed è quinta in Europa, dietro tutti i paesi maggiori. A condizionare questa classifica le regioni del Sud Italia incapaci di attrarre e usare i soldi dell'Ue. In Italia le migliori Lazio ed Emilia Romagna.Continua a leggere

Incendi in Emilia-Romagna : stato di attenzione fino al 2 aprile : Resta attivo fino a martedì 2 aprile lo ‘stato di attenzione’ per Incendi boschivi in tutta l’Emilia-Romagna. La decisione è stata presa dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile dopo un incontro tecnico, in Regione, tra rappresentanti dell’Agenzia stessa, della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, del Comando Regione Carabinieri Forestale e di Arpae ER. Sono infatti decine i focolai di Incendio già ...

Maltempo Emilia Romagna - alluvione Reno : atteso in settimana il via libera ai rimborsi : Entro questa settimana dovrebbe arrivare il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale per l’alluvione del Reno del 2 febbraio scorso nel bolognese. L’istruttoria della Protezione civile è stata completata intorno al 9 marzo e si attende solo il via libera di Palazzo Chigi che dovrebbe arrivare nel primo Consiglio dei ministri. “Ci attendiamo che questa settimana il Governo possa dichiarare lo stato di emergenza ...

Trivelle - Emilia Romagna : “Scelta del Governo sbagliata - cambi rotta” : Dalla piazza di Ravenna, dove si sono date appuntamento 2.500 persone, intervenute alla manifestazione nazionale ‘Per l’energia italiana-Accendiamo il buon senso’, promossa da 11 organizzazioni imprenditoriali e sindacali “si leva forte la richiesta di difendere i lavoratori, le imprese del settore energetico e l’ambiente” e un invito perché “il Governo cambi rotta” sul blocco delle attività ...

Emilia Romagna : scossa di terremoto avvertita tra Imola e Bologna - dati INGV : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 16 marzo 2019, esattamente alle 07.10, sull'Emilia Romagna ed esattamente nel bolognese. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Maltempo Emilia-Romagna - esondazione del Reno : piena “eccezionale - livelli idrometrici mai registrati prima” : E’ stata pubblicata la relazione illustrativa sull’esondazione del fiume Reno del 2-3 febbraio scorso, realizzata dall’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e presentata in commissione Territorio della Regione Emilia-Romagna dall’assessore regionale Paola Gazzolo: si è trattato di una piena di carattere “eccezionale“, con condizioni meteo severe, “livelli idrometrici mai ...

Export : Confartigianato - è sorpasso Emilia Romagna sul Veneto nel manifatturiero : Venezia, 14 mar. (AdnKronos) - Nel corso del 2018 le esportazioni manifatturiere venete sono cresciute ancora. Più 2,5% e sfondata quota 61 miliardi di euro, 61,369 miliardi per la precisione. Il ritmo di crescita però, è meno elevato rispetto alla media del manifatturiero nazionale (+3%) che ha rag