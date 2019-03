Voto Diciotti | De Falco | ex M5S | | ' Salvataggio ministro Salvini atto scellerato'

Luigi Di Maio - l'avvertimento a Salvini prima del Voto sulla Diciotti : 'Ora linea dura' : Dubbi concreti sull'affidabilità della parola data da Luigi Di Maio a Matteo Salvini sul voto al Senato per il caso Diciotti non ce n'erano. Ma quel che ne sarà dell'alleanza tra i due dopo questo ...

Luigi Di Maio - l'avvertimento a Salvini prima del Voto sulla Diciotti : "Ora linea dura" : Dubbi concreti sull'affidabilità della parola data da Luigi Di Maio a Matteo Salvini sul voto al Senato per il caso Diciotti non ce n'erano. Ma quel che ne sarà dell'alleanza tra i due dopo questo ennesimo boccone amaro ingoiato dai grillini, è uno scenario ancora tutto da decifrare. Poche ore prima

Arresto De Vito - Travaglio : “Caso grave ma Voto M5s su Diciotti per me è più deplorevole perché atto consapevole” : “Il caso Diciotti ha comportato la votazione degli iscritti del M5s sulla piattaforma Rousseau ed è stato un gravissimo errore. E secondo me, per il M5s è molto più grave che non l’Arresto di De Vito“. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Tagadà (La7), circa il caso Diciotti e l’Arresto del presidente M5s dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito, per corruzione e ...

Diciotti : alle 19 l'esito del Voto in Senato sull'autorizzazione a procedere contro Salvini : Senato al voto sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier Matteo Salvini a proposito del caso Diciotti . Ieri il presidente della giunta, Maurizio Gasparri, nella sua ...

M5s - il Voto sul caso Diciotti e l’arresto di De Vito : “Giorno più nero? No”. Morra : “Per ripartire ricordarci dei nostri valori” : Da Palazzo Madama al Campidoglio. Dal voto al Senato che ha negato l’autorizzazione a procedere per il ministro dell’Interno Matteo Salvini, all’arresto per corruzione del presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito. Il primo annunciato, il secondo improvviso: è il giorno più nero per il Movimento 5 stelle? “No”, rispondono i senatori pentastellati. “L’arresto per corruzione è una cosa ...

Perché il Voto che salva Salvini dal processo sul caso Diciotti è una pagina nera del Parlamento : Il caso Diciotti è l’ennesima dimostrazione di un clima mutato, di una narrazione tossica che si è imposta come "realtà". Siamo al punto in cui l’arrivo di qualche centinaio di disperati sulle nostre coste è percepito come un attacco alla patria da cui occorre “difendersi”. Una narrazione cinica e violenta su cui i senatori non si fanno scrupolo di metterci la faccia. Come nel 2011, quando i deputati votarono sulla nipote di Mubarak...Continua a ...

Diciotti - il Voto al Senato per “salvare” il ministro Salvini dal processo | : Iniziata la discussione sul documento in con cui si chiede di non concedere l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno

Senato - il Voto sulla Diciotti. Salvini si difende in aula e ringrazia il M5s 'Fu decisione del governo. Le cose di fanno in due' : A scanso equivoci oggi il voto sarà palese e lo stesso premier Giuseppe Conte presidierà l'aula, 'per assunzione di responsabilità', spiega, ma anche in difesa di 'una chiara linea politica che il ...

Diciotti - oggi al Senato il Voto sull’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini. Segui la diretta : E’ ripresa in Aula al Senato la discussione generale sul caso Diciotti dopo la chiusura di ieri sera poco prima della mezzanotte. Una cinquantina in tutto gli iscritti a parlare. Ieri sono già intervenuti 27 Senatori e alcuni hanno rinunciato. oggi il Senato dunque deciderà se concedere l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il voto, previsto per le ore 13, sarà palese senza proclamazione immediata ...

Diciotti : Salvini in Aula - Voto alle 13 : 9.39 Il ministro dell'Interno Salvini è in Aula, al Senato, alla seduta sul caso Diciotti per l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti. Gli iscritti a parlare sono una cinquantina. Ieri, sono già intervenuti 27 senatori. Il voto è previsto per le 13. Sarà palese, ma senza proclamazione immediata del risultato. I senatori che non partecipano alle votazioni potranno comunicare il proprio voto,che sarà annotato in appositi verbali.Le ...

Caso Diciotti - oggi il Voto al Senato per autorizzare il processo a Salvini : Lega e 5Stelle sono schierati per il no ma tra gli "ortodossi" grillini è alta tensione. Forza Italia contraria al processo

Salvini - oggi il Voto sul caso Diciotti al Senato. Tensione per la scelta degli ortodossi del M5s : A scanso equivoci oggi il voto sarà palese e lo stesso premier Giuseppe Conte presidierà l'Aula, 'per assunzione di responsabilità', spiega, ma anche in difesa di 'una chiara linea politica che il ...

Voto SALVINI DICIOTTI/ Tutte le contraddizioni di un governo a 2 facce : Oggi il Senato si pronuncerà sull'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno SALVINI per il caso DICIOTTI

Diciotti - Senato Voto su Salvini/ Diretta - via libera a processo test per Lega e M5s : Caso Diciotti, Diretta del voto al Senato sul processo al Ministro Salvini: le posizioni di Lega e M5s, il test per il Governo e il rischio di 'falchi'