L' Italia celebra ' L' Infinito' | Bussetti e Sgarbi a Recanati | 400 studenti in festa | FOTO

Atletica - torna l'appuntamento con l'attesa CorrItalia : quest'anno si celebra la 28ª edizione : ... che ha preso il via lunedì scorso, 18 marzo e vede in tutta Italia lo svolgimento di eventi ed iniziative organizzate dai Comitati Aics locali in collaborazione con realtà del mondo della scuola, ...

Atletica - torna l’appuntamento con l’attesa CorrItalia : quest’anno si celebra la 28ª edizione : La manifestazione podistica organizzata da quasi 30 anni dall’Associazione Italiana Cultura Sport si svolgerà in circa 50 città italiane Trascorrere una giornata all’aria aperta, in movimento, tra bellezze storiche, culturali e paesaggistiche del Paese: non c’è nulla di meglio per dare il benvenuto alla primavera. Per questo, da quasi 30 anni Aics Associazione Italiana Cultura Sport organizza Corritalia, la manifestazione ...

Giornata nazionale del profumo - per un settimana tutta Italia celebra le essenze : Nella Giornata del 21 marzo inoltre, per la prima volta, la sede di Accademia del profumo a Milano aprirà le porte al pubblico e dedicherà un'intera Giornata al mondo dell'olfatto. Ci sarà un ...

Festa del Papà - perché - in Italia - si celebra il 19 marzo : storia e curiosità : Specialmente nel ceto dei lavoratori esso ha fatto e fa di tutto per diffondere false idee sull'uomo e il mondo, sulla storia, sulla struttura della società e della economia. Non è raro il caso in ...

158° Anniversario dell’Unità d’Italia : le FOTO delle celebrazioni e del passaggio delle Frecce Tricolori sul’Altare della Patria [GALLERY] : 1/27 Valerio Portelli/LaPresse ...

Il 16 marzo è l'Arduino Day : si celebra la scheda elettronica open source Italiana : Il 16 marzo è l'Arduino Day, che in tutto il mondo celebra la scheda elettronica open-source, interamente made in Italy, ideata per avvicinare i giovani all'informatica e diventata il cavallo di battaglia dei maker, ossia gli artigiani digitali. ...

Italian Cookery School di Dublino celebra 15 anni - impresa 100% Italiana : Dublino, 11 mar. (Labitalia) - C’è una scuola di cucina Italiana a Temple Bar, nel cuore di Dub[...]

Una mostra celebra il Kimono in Giappone con giovani stilisti Italiani : Fenomeno che, nel tempo, è stato legato al costume, alla società, all'economia. Il fascino della cultura nipponica, sintetizzata dal Kimono, irrompe con la sua autorevolezza sulla calma vittoriana ...

L’Agenzia Spaziale Italiana celebra il Diversity Day : L’Agenzia Spaziale Italiana ha celebrato la diversità e l’inclusione durante il Diversity Day, una giornata appositamente dedicata alle differenze presenti in tutti gli ambienti lavorativi, sia pubblici che privati. La diversità include caratteristiche culturali, etniche, di età, genere, disabilità, religione e riguarda le nostre differenze individuali e il riconoscimento che queste, come miscela unica di conoscenze, abilità e prospettive, ...

Ritratto in musica di Sissi celebra 100 anni di relazioni diplomatiche Polonia-Italia : Roma, 22 feb. (Labitalia) - Ritratto in musica di una principessa. Una principessa iconica e amata,[...]

A Palermo si celebra il Genio Italiano : una mostra su Leonardo da Vinci a Palazzo Bonocore : Leonardo da Vinci, la Ragione dei Sentimenti una mostra inedita per la sua spettacolarit che offre al visitatore il racconto della genialit di Leonardo, la sua scienza ed eclettismo nelle varie ...

La Vespa diventa una moneta e celebra i colori dell'Italia : La collezione, che era stata presentata a Roma il 13 dicembre 2018, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, realizzata dal Poligrafico e Zecca dello Stato.

Vespa diventa una moneta : la Zecca di Stato celebra uno dei simboli dello stile Italiano : Vespa diventa una moneta: la Zecca di Stato celebra uno dei simboli dello stile italiano con una moneta speciale in argento.Le monete celebrative Vespa sono disponibili online sul sito della Zecca dello Stato Vespa è protagonista di una speciale collezione numismatica già disponibile per l’acquisto sullo shop online dedicato ai soggetti della Collezione Numismatica 2019. La collezione, che era stata presentata a Roma il 13 dicembre 2018 ...

A1 - La Top Spin ritorna in campo e celebra la vittoria in Coppa Italia. : , Messina, 5 febbraio 2019, Il programma della nona giornata di Serie A1 : Top Spin Messina-Marcozzi Cagliari, A4 Verzuolo Tonoli Scotta-TT Lomellino, AON Milano Sport-Apuania Carrara, Cral Comune di ...