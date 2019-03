Giuseppe Conte | Il patrocinio di Chigi al Congresso delle Famiglie? Ho chiesto a

Cina a cena - Tav a colazione : il menu di Giuseppe Conte a Bruxelles : Cina a cena, tav a colazione. Non è un gioco di parole ma il 'menu' politico di Giuseppe Conte qui a Bruxelles, all'ultimo consiglio europeo di questa legislatura prima delle europee. Ultimo in teoria, in realtà. Perchè la Brexit - si ancora la Brexit - potrebbe indurre i leader a riconvocarsi in via straordinaria la prossima settimana, ma di questo parleremo dopo. Intanto per il capo del governo italiano questo vertice Ue ...

Giuseppe Conte - la promozione a sorpresa per la grillina Laura Castelli : diventa viceministro : ... entrambi sottosegretari e proposti ora come viceministri di Giovanni Tria al ministero dell'Economia. La pratica ora passa al Quirinale per l'approvazione del Presidente della Repubblica, Sergio ...

Giuseppe Conte : "Silvia Romano? Seguiamo il caso - ma non siamo ancora riusciti a venirne a capo" : "Il caso di Silvia Romano lo stiamo seguendo dal giorno in cui è stata rapita, attraverso canali di discrezione ovviamente. Più che i canali diplomatici è la nostra intelligence che ci sta lavorando. Nel riserbo che devo mantenere c'è stato un attimo in cui sono stato confidente che avessimo un risultato buono a portata di mano. Purtroppo, però, sono gruppi che sono stati individuati ma non siamo ancora ...

Mare Jonio - il retroscena : così Giuseppe Conte ha salvato l'equipaggio della ong dall'arresto : Cosa è successo nelle ore in cui la ong Mare Jonio è rimasta attraccata nel porto di Lampedusa, prima dello sbarco degli immigrati e del sequestro della nave? Una ricostruzione la offre Repubblica, che si concentra in particolare sul ruolo di Giuseppe Conte. Né a lui né a Luigi Di Maio sarebbe conve

La proposta di Giuseppe Conte : “Serve salario minimo europeo e assicurazione contro disoccupazione” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lancia con una lettera a Repubblica una doppia proposta a livello europeo: "L'Europa deve perseguire con vigore e urgenza una efficace tutela della dignità della persona. Una tutela che protegga sia il salario dei cittadini sia i disoccupati, prevedendo ad esempio un'assicurazione europea contro la disoccupazione, come pure l'introduzione di un salario minimo europeo".Continua a leggere

Nessun rischio. Giuseppe Conte rassicura sull'intesa Italia-Cina : "La linea euroatlantica non si discute" : L'accordo sulla nuova via della Seta fra Italia e Cina è solamente commerciale, non c'è alcun rischio per la sicurezza nazionale e non viene in Nessun modo messa in discussione la linea euro-atlantica dell'Italia. Giuseppe Conte va alla Camera a rassicurare a pochi giorni dalla visita del presidente cinese Xi Jinping in Italia e dalla firma di un corposo memorandum of understanding fra i due Paesi."L'attenzione ...

Giuseppe Conte celebra la Festa del papà : "Anche se il tempo a disposizione non è mai abbastanza - quello che conta è cercare di esserci sempre" : "Anche se il tempo a disposizione non è mai abbastanza, quello che conta è cercare di esserci sempre". Con questa frase il premier Giuseppe Conte ha deciso di festeggiare la Festa del Papà su Twitter. Il post è accompagnato da una foto che ritrae il Primo Ministro italiano con il proprio figlio. Un'immagine tenera che raffigura Conte, al telefono, che sistema la camicia del figlio Niccolò, nato nel 2008. Il ...

Giuseppe Conte propone un salario minimo per i cittadini Ue - Sky TG24 - : In una lettera a Repubblica , il premier sottolinea che l'Ue "deve perseguire una efficace tutela della dignità della persona". "Occorre rafforzare ruolo e poteri del Parlamento europeo", mentre, sul ...

Via della Seta e Consiglio europeo - l’intervento di Giuseppe Conte alla Camera : Le comunicazione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo, sono state anticipate dagli interventi dei deputati sul caso della nave Ionio, bloccata a Lampedusa con 49 migranti a bordo. L'articolo Via della Seta e Consiglio europeo, l’intervento di Giuseppe Conte alla Camera proviene da Il Fatto Quotidiano.

Giuseppe Conte - ribaltone di governo. Retroscena da Palazzo Chigi : sta con Salvini e frega Di Maio : Il lunedì non porta pace. Dopo un week-end di scontri a distanza tra Lega e M5S sulla flat tax alle famiglie, la proposta annunciata da Matteo Salvini, ieri si è ripreso. Ha riaperto il fuoco il leader della Lega, di prima mattina, ricordando che l' operazione è nel contratto di governo e che bastan

Luigi Di Maio contro Salvini - si arriva fino a Giuseppe Conte : inaudito - Palazzo Chigi 'indaga' sul leghista : Roba da 'sfigati', anzi 'da Medioevo'. Per Luigi Di Maio il Congresso mondiale delle famiglie che andrà in scena a Verona dal 29 al 31 marzo è tutto questo, ma Matteo Salvini se ne frega e ci andrà lo ...

Matteo Salvini punta a Palazzo Chigi - il retroscena : venti di crisi - Giuseppe Conte media col M5S : venti di crisi soffiano sul governo giallo-verde. Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono sempre più in bilico sulla via della seta. A una settimana dalla firma tra il presidente cinese Xi Jinping e il ministro dello Sviluppo economico il clima è tesissimo. "Salvini va all'attacco per strappare una pate

Nuova Zelanda - Giuseppe Conte : “Odio e violenza inaccettabili” : Tutto il mondo esprime cordoglio e condanna l'attentato in Nuova Zelanda, in cui sono state uccise almeno 49 persone. Ma in Italia finisce sotto accusa prima il governo: sia il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sono finiti sotto attacco per aver espresso il loro cordoglio solo dopo molte ore.Continua a leggere