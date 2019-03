Sono arrivate in Cina le prime arance rosse siciliane

In tre giorni Sono arrivate alle Poste 115mila domande per il reddito di cittadinanza : Nei primi tre giorni sono 114.286 le domande pervenute a Poste italiane per il reddito di cittadinanza. Tra queste 95.994 sono state presentate negli uffici postali e 18.292 online. Lo comunica il ministero del Lavoro. Le prime cinque regioni per numero di richieste sono la Campania con 15.094, la Lombardia con 14.932, la Sicilia con 13.099, il Lazio con 11.015 e il Piemonte con 10.495.

La modalità scura e un nuovo layout per le schede Sono arrivate in Chrome Canary 74 : ecco come attivarle : Il tema scuro è in sperimentazione in Google Chrome per Android, ma solo nel canale sperimentale Canary. L'ultima versione aggiunge un nuovo flag sperimentale nelle impostazioni, il quale, se abilitato, attiva la modalità scura dell'interfaccia utente. Google Chrome Canary sta sviluppando anche un nuovo commutatore di schede che presenta le anteprime come una griglia anziché come una lista. L'articolo La modalità scura e un nuovo layout per le ...

In Vaticano Sono arrivate 2.200 nuove accuse di pedofilia da quando c'è papa Francesco : Mentre il clero fa mea culpa sugli orchi, ecco i dati ufficiali della Congregazione per Dottrina della Fede: solo nel 2017 si contano ben 410 denunce "verosimili". Dal 2013 a oggi in media è stato segnalato, ogni giorno, un nuovo prete pedofilo. Il pontefice ha spretato, nel 2016, sedici sacerdoti Buio in Vaticano: ecco l'ultimo scandalo" pedofilia, le colpe di papa Francesco " pedofilia, ecco come papa Francesco ha promosso chi ha insabbiato ...

In Vaticano Sono arrivate 2.200 nuove accuse di pedofilia da quando c'è papa Francesco : ... da quando Bergoglio è diventato papa, nel marzo del 2013, fino al 31 dicembre del 2018 in Vaticano sono arrivate poco più di 2.200 nuove denunce dai vescovadi sparsi per il mondo. Si tratta in media ...

Quota 100 - arrivate 50 mila domande Il 75% Sono uomini. Record a Roma : In poco meno di tre settimane sono giù arrivate all'Inps, in gra parte attraverso i patronati, ben 50 mila richieste di accesso al meccanismo di Quota 100, che consente il pensionamento anticipato, ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2019 : Francia-Italia 8-14. Fabio Conti : “Mi attendevo delle risposte che Sono arrivate” : L’Italia della Pallanuoto femminile ha infilato la quinta vittoria consecutiva in Europa Cup imponendosi per 8-14 in Francia, in una gara che era diventata ininfluente a pochi minuti dal fischio d’inizio, dopo che l’Ungheria aveva ceduto in casa all’Olanda per 10-11, certificando così il primato del Setterosa. A fine partita il CT del Setterosa Fabio Conti ha parlato al sito federale. Il tecnico ha fatto i complimenti ...