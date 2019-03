Rachele Mussolini omaggia il nonno Benito | Facebook la censura

Blastingnews

(Di mercoledì 20 marzo 2019)è stata sospesa sui social per 48 ore dopo aver pubblicato un post in memoria di suo. La donna in seguito all'accaduto ha dato luogo ad un duro sfogo contro chi gestisce il social network.Durante il giorno di nascita di, la sorella di Alessandra ha scelto di pubblicare suun semplice post di auguri nei confronti di suo. Stando alle parole della giovane la foto pubblicata sul suo profilo social ritraevain borghese, non c'era nessun riferimento o gesto legato al suo passato fascista.ha dichiarato più volte di sentirsi orgogliosa del cognome che porta: "Sono consapevole degli errori fatti e li ho sempre condannati"....

