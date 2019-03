Bimba ustionata nel bagno della scuola | silenzio dell' Amministrazione

Ragusa - Bimba autistica di 6 anni va in bagno a scuola e resta ustionata : “Usati prodotti chimici” : Una bimba autistica di 6 anni di Ragusa è rimasta gravemente ustionata ai glutei e alle cosce dopo essere andata in bagno a scuola: dopo essersi seduta sul water ha avvertito bruciore e ha cominciato a urlare. Ricoverata all'ospedale di Catania, la prognosi per lei è di 20 giorni. Le lesioni potrebbero essere state causate da alcuni prodotti chimici impiegati per pulire i bagni in uso ai bambini.Continua a leggere