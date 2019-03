Stadia | la nuova piattaforma streaming di Google sarà disponibile nel 2019 in Europa

eurogamer

(Di martedì 19 marzo 2019)ha appena terminato la sua conferenza alla GDC, in cui ha annunciato la sua. Da quanto sappiamo al momento, pare che laarrivata di casain USA, Canada, UK e gran parte dell'durante ilè in grado di far girare i giochi dell'attuale generazione sfruttando la potenza dei data center di, che permettono di accedere ad un gioco in maniera istantanea, semplicemente con un semplice click. Ovviamente non saranno necessarie installazioni di alcun tipo, stesso discorso vale per le patch. Durante la presentazione è stato anche mostrato un controller opzionale che potrà connettersi atramite Wi-Fi, con essopossibile condividere contenuti direttamente su YouTube o richiamareAssistant.Cosa ne pensate dellaproposta diLeggi altro...

