Spoiler Amici 18 del 23 marzo | Alvise ultimo alunno a ricevere la maglia verde

(Di martedì 19 marzo 2019) Lunedì 18c'è stata la registrazione dell'ultima puntata della fase pomeridiana didi Maria De Filippi, iniziata con la formazione della classe didel 1 dicembre dello scorso anno. La puntata andrà in onda sabato 23alle 14:10 su Canale 5, mentre dovremo aspettare fino al 30per poter vedere la fase finale del programma di Mediaset, il serale. Secondo le anticipazioni del sito web "Il Vicolo delle News" in quest'ultima puntata in onda sabato pomeriggio non c'è stata la solita doppia sfida a squadre, ma si sono esibiti solamente i quattro alunni che ancora non avevano guadagnato la, Miguel, Federica e Federico. Ognuno di loro si è esibito davanti ai professori che hanno valutato le loro prestazioni.Prima di rivelare il nome dell'che avrebbe sostenuto l'esame per accedere al serale, Maria De Filippi ha chiesto agli allievi con ...

